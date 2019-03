Napoli | anticipo d' estate | già riaperti lidi e stabilimenti

Calcio - anticipo Fiorentina-Napoli 0-0 : 20.10 Finisce in parità Fiorentina-Napoli e i partenopei non accorciano sulla Juve. Napoli subito pericoloso con Insigne che manca il gol a tu per tu con Lafont che para all'11'anche su un insidioso tiro di Mertens.Al 27'gran tiro di Veretout parato da Meret.Al 36'Lafont dice ancora no a Mertens.In avvio ripresa altra paratona di Lafont su Zielinski. I viola si fanno più propositivi, ma il Napoli è sempre reattivo.Nel 3'di recupero occasione ...

Anticipo serie A - Napoli-Sampdoria 3-0 : 19.52 Successo netto del Napoli nell'Anticipo Basta un minuto ai partenopei per mettere in discesa il match. Al 25' Callejon va via sulla destra e centra basso per l'accorrente Milik che sblocca. Al 26' ancora Callejon trova il filtrante per Insigne che fulmina Audero.Samp alle corde, Audero nega il tris al diagonale di Mario Rui. Nella ripresa ospiti più propositivi, Bereszynski sfiora il palo dalla distanza. Finale tutto per il Napoli: ...

Milan e Napoli pareggiano 0-0 nel terzo anticipo di Serie A : Nulla di fatto a San Siro. Milan e Napoli pareggiano 0-0 nel terzo anticipo della 21/a giornata giornata di Serie