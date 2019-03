Caso Roma - allarme 5S : ... ministro dei Rapporti col Parlamento e uomo di fiducia dei vertici M5S per le questioni del Campidoglio nel corso della passata legislatura: "Non abbiamo motivo per togliere la fiducia politica a ...

Roma - Frongia : mi autosospendo da Giunta estraneo a Caso De Vito : Roma, 21 mar., askanews, - "Come ho già dichiarato stamani ho piena fiducia nella magistratura e, come sottolineato anche dai miei legali, confidiamo in una rapida archiviazione del caso. Tuttavia, ...

Caso De Vito - che cosa è stato fatto a Roma per prevenire gli imbrogli? : Il presidente del consiglio comunale di Roma ed ex candidato sindaco è stato arrestato per corruzione

Giuseppe Conte : "Silvia Romano? Seguiamo il Caso - ma non siamo ancora riusciti a venirne a capo" : "Il caso di Silvia Romano lo stiamo seguendo dal giorno in cui è stata rapita, attraverso canali di discrezione ovviamente. Più che i canali diplomatici è la nostra intelligence che ci sta lavorando. Nel riserbo che devo mantenere c'è stato un attimo in cui sono stato confidente che avessimo un risultato buono a portata di mano. Purtroppo, però, sono gruppi che sono stati individuati ma non siamo ancora ...

La Verità sul Caso Harry Quebert - Patrick Dempsey sorregge l'adattamento del romanzo di Dicker : Quanti fan di Grey's Anatomy rimpiangono ancora gli sguardi teneri, penetranti, dolci e ammalianti di Derek e quel sorriso cui nessuno riesce a dire di no? Per tutti voi nostalgici l'appuntamento è imperdibile: Patrick Demspey, l'attore che per tanti anni è stato volto e corpo di Derek sarà dal 20 marzo su Sky Atlantic con La Verità sul Caso Harry Quebert miniserie in 10 episodi tratta dall'omonimo best seller da 800 mila copie solo in ...

Fabrizia. Caso Bper - "Ramoscello d'ulivo" : "Comunità svenduta agli interessi della finanza romagnola" : "Dietro la miopia politica di una scelta nefanda " sostiene il movimento guidato da Antonio Minniti - che priva i cittadini di Fabrizia di un servizio base essenziale, si nasconde un imbarazzante ...

La nuova truffa degli operatori di energia elettrica : ennesimo Caso a Roma : Anche se in là con l'età, l'uomo si è reso conto che il sedicente incaricato di una ditta fornitrice di energia elettrica, che si era appena allontanato per le scale correndo, lo aveva indotto a ...

Roma - si valuta in queste ore la posizione di Di Francesco : in Caso di esonero spunta il nome di un grande ex : Il club giallorosso sta decidendo se continuare con Di Francesco oppure esonerarlo, avendo già individuato il sostituto Sono ore di riflessioni e analisi in casa Roma dopo l’eliminazione dalla Champions League, giunta ieri sera per mano del Porto. Il ko in terra portoghese ha accesso gli animi dei giallorossi, furiosi nei confronti dell’arbitro Cakir, colpevole di non aver valutato al VAR il contatto in area tra Schick e ...

Porto-Roma - Paulo Sousa allo stadio : pronto in Caso di esonero Di Francesco : PORTO ROMA, Paulo Sousa al Do Dragao – Porto Roma di stasera avrà uno spettatore interessato in più direttamente allo stadio Do Dragao. Si tratta di Paulo Sousa, l’ex allenatore della Fiorentina che da qualche mese di distanza a questa parte (da quando cioè ha iniziato a traballare la panchina di Di Francesco) è stato […] L'articolo Porto-Roma, Paulo Sousa allo stadio: pronto in caso di esonero Di Francesco proviene da Serie A ...

Caso Sean Cox - tifoso della Roma condannato a 3 anni e mezzo : Tutto il mondo ha giustamente provato avversione e disgusto per quello che è stato un assalto assolutamente ingiustificato: Sean era arrivato in città per vedere la sua squadra del cuore in Champions ...

Roma - Caso del piccolo Matteo - la mamma di un bambino non vaccinato : 'Non siamo no-vax' : Il caso del piccolo Matteo, il bambino di 8 anni che sta combattendo contro una leucemia a Roma, ormai per fortuna in remissione, continua a far discutere. Il piccolo, secondo i medici, potrebbe tornare a scuola, a patto che l'ambiante sia sicuro e che quindi tutti i bambini con i quali entrerà in contatto siano vaccinati. Nella sua classe però, vi sono bimbi non vaccinati e Matteo continua a restare a casa da solo. La mamma di uno dei piccoli ...

Il Caso del tifoso romanista intervistato da Sky nel dopopartita : Partendo dall'assunto che ci sono top club europei amati in tutto il mondo da anni che hanno una fan base consolidata, praticamente inarrivabile, la strategia digitale della Roma ha messo nel mirino ...

Il Caso del tifoso romanista intervistato da Sky nel dopopartita : “Eccoci qua col migliore in campo della partita, ma prima di entrare nei contenuti tattici della partita, partiamo dalle tue emozioni”. Nel dopo partita di Roma-Bologna, a bordo campo, il telecronista di Sky, Angelo Mangiante, intervista con la consueta, entusiasta, professionalità un protagonista dell'incontro, proprio come fosse un calciatore. Che, sudato per lo sforzo e la tensione, mentre saluta amici e parenti, gli racconta le emozioni, le ...

Autonomia - si apre il Caso Roma. Raggi vede Conte : ora più poteri : Ostentano sicurezza i leghisti. La ministra Erika Stefani annuncia: «Nessun allarmismo. La legge per l?Autonomia va avanti e non sono affatto allarmata. E? infondata ogni voce che...