Zero novità con l’aggiornamento di marzo per il Samsung Galaxy S7 | chiari i primi

(Di giovedì 21 marzo 2019)Sono trascorse poche ore dall'avvio della distribuzione di un nuovo aggiornamento per ilS7. Mi riferisco alla patch di, di cui vi abbiamo iniziato a parlare nella giornata di ieri. Cosa comporta il download di questo pacchetto software? La domanda tra coloro che ancora non hanno avuto modo di fare questo step riecheggia anche sui social, dove tuttavia possiamo constatare anche le prime reazioni da parte degli utenti che hanno già ricevuto la notifica per procedere via OTA,Ebbene, oggi 21, al netto di un rollout ancora non disponibile su larga scala, possiamo avere già qualche certezza in più sul nuovo aggiornamento per ilS7. Con un peso inferiore addirittura a 50 MB, infatti, la patch rischia di essere una delle più insignificanti degli ultimi mesi. Non è un caso che all'interno del nostro gruppo Facebook dedicato allo smartphone ...

