Nazionale | Chiesa è out | lascia il ritiro Si ferma anche Florenzi

Infortunio Chiesa - il calciatore della Fiorentina verso il forfait in Nazionale : Il centrocampista della Fiorentina, Federico Chiesa, vittima di un Infortunio nell’allenamento di ieri, sembra costretto ad alzare bandiera bianca per la partita di sabato contro la Finlandia. Il dolore al pube non accenna a diminuire e Mancini sta preparando una soluzione alternativa che dovrebbe essere Politano, favorito su El Shaarawy. Quanto a Federico nelle prossime ore sarà presa una decisione: se il dolore persisterà, potrebbe ...

Infortunio Chiesa - brutte notizie per Fiorentina e Nazionale : Infortunio Chiesa – Arrivano brutte notizie per la Nazionale e per la Fiorentina, si è fermato il calciatore Federico Chiesa. Il calciatore viola ha dovuto fare i conti con un Infortunio durante l’allenamento di oggi a Coverciano con la Nazionale di Mancini. Nel dettaglio il calciatore si è toccato all’altezza dell’inguine, lo staff medico ha deciso di sottoporre il calciatore ad un primo accertamento. Nelle ...

Cagliari-Fiorentina 0-0 La diretta Pavoletti contro Chiesa - sfida Nazionale : Si apre con la sfida del venerdì sera tra Cagliari e Fiorentina il programma della 28esima giornata di Serie A. I sardi sono reduci dalla sconfitta di Bologna a seguito della quale hanno visto ridursi ...