Vodafone rimodula Internet Abbonamento e azzera il costo per il cambio piano verso

Proprio per tutti le rimodulazioni Vodafone - dal 14 luglio una nuova stangata per piano Internet abbonamento : Non ce n'è per nessuno: le rimodulazioni Vodafone, la prossima estate, colpiranno nuovamente i clienti del vettore e in particolar modo quelli di linea fissa con piano Internet abbonamento. Solo qualche giorno fa, c'era stato l'annuncio della modifica unilaterale del contratto relativa alla mancata ricarica del credito residuo e ora l'operatore rosso è pronto ba lanciare una nuova stangata. Parliamo Proprio di stangata visto che l'ultima ...

Le rimodulazioni TIM imitano quelle Vodafone - dal 28 aprile aumenti per chi dimentica di ricaricare : Nel mercato mobile non sono rare le imitazioni in negativo e le ultime rimodulazioni TIM ne sono un esempio lampante. Così è accaduto che, come fatto da Vodafone qualche settimana fa, è stata appena resa nota ufficialmente una modifica unilaterale de contratto che porterà una spesa aggiuntiva per i clienti, almeno per quelli più smemorati che dimenticano di ricaricare il proprio credito telefonico con l'approssimarsi del rinnovo del piano ...

Alcuni chiarimenti sulle rimodulazioni Vodafone di luglio : riscontri diretti dall’operatore : Ci sono alcune precisazioni che vogliamo condividere coi nostri lettori in merito alle rimodulazioni Vodafone di cui tanto si parla in questi giorni. Mi riferisco agli aumenti previsti a partire dal mese di luglio 2019 per diverse offerte sul fisso, a maggior ragione dopo aver analizzato con voi i piani che dovrebbero essere coinvolti in questi rincari nei giorni scorsi. Se da un lato è giusto analizzare più da vicino il target che dovrebbe ...

Tutti i piani coinvolti dalle rimodulazioni Vodafone di luglio e magro contentino per i clienti : Torniamo a parlare delle rimodulazioni Vodafone in vigore dal prossimo 7 luglio 2019. Dopo la comunicazione ufficiale di Vodafone, nella giornata di ieri, non è stato possibile fare a meno di avvisare i clienti di linea fissa del vettore della modifica unilaterale del contratto che porterà con se un aumento della spesa mensile di 2.99 euro. Quest'oggi, grazie anche all'approfondimento riportato da MondoMobileweb, possiamo riportare l'elenco ...

Ancora rimodulazioni Vodafone dal 7 luglio 2019 - il lupo perde il pelo ma non il vizio : Nuove rimodulazioni Vodafone in arrivo: i clienti sono avvisati. L'operatore rosso non perde il vizio di effettuare delle modifiche unilaterali dei contratti già in essere e per la prossima estate è previsto un nuovo rincaro dei costi di alcuni servizi erogati. La notizia è ufficiale in tutto e per tutto e appena diramata attraverso la sezione del sito dell'operatore Vodafone Informa. Coinvolti, in questo caso particolare, i clienti di linea ...

La politica riprova a farci dire addio alle rimodulazioni Vodafone - TIM e Wind Tre : svolta a marzo : Ci apprestiamo a vivere un altro capitolo importante per quanto riguarda le rimodulazioni Vodafone, TIM e Wind Tre. Dopo aver registrato alcuni aumenti ufficializzati proprio di TIM a fine febbraio, come avete notato con il nostro approfondimento, oggi 4 marzo bisogna prendere atto del fatto che la politica intenda scendere nuovamente in campo. Il motivo? L'intenzione è quella di mettere gli operatori spalle al muro e di far dire loro addio alle ...

Annunciate le rimodulazioni Vodafone primaverili per chiamate e navigazione senza credito residuo : In campo nuove rimodulazioni Vodafone, intese come modifiche unilaterali del contratto in vigore a partire dal prossimo 15 aprile. Nella sezione Vodafone Informa ha appena fatto capolino l'annuncio dei prossimi cambiamenti che investiranno tutti coloro che hanno una SIM ricaricabile per la quale il rinnovo dell'offerta avviene su credito residuo e non con carta di credito o addebito su conto bancario. A primavera appena incominciati proprio ...