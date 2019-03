Nave italiana bloccata a LampedusaSalvini | i responsabili sono da arresto

Ong - Nave italiana carica di profughi : 'Rotta su Lampedusa' - è scontro con la Gdf : Alta tensione tra nave Ong italiana Mare Jonio e la Guardia di Finanza, il comandante dell'imbarcazione umanitaria ha ignorato l'ordine del comando della Gdf di non entrare nelle acque italiane. Appena dopo le 7 di stamattina la Guardia Costiera ha autorizzato la Ong a un punto di fonda, ovvero ad ormeggiare lontano dalla riva. La Gdf, però, ha successivamente negato al natante di raggiungere le acque italiane ma il comandante ha ignorato il ...

Nave di Ong italiana soccorre 49 migranti nel Mediterraneo : La Nave "Mare Jonio" ha effettuato la sua quarta missione di salvataggio, durante la quale ha soccorso un gommone in avaria con a bordo 49 migranti . Tuttavia, l'attività di questa Ong potrebbe concludersi prematuramente, tenendo conto di quanto annunciato dal Viminale nelle ultime ore. Il Ministero dell'Interno, infatti, ha diramato una nota ufficiale nella quale ha anticipato che Matteo Salvini dovrebbe firmare a breve una direttiva volta ad ...

Migranti - Nave ong italiana a Lampedusa dopo l’ok della Guardia costiera. Ma la Guardia di Finanza vieta lo sbarco : È alla fonda a un miglio e mezzo da Lampedusa la nave Mare Ionio, battente bandiera italiana , del progetto Mediterranea, che ieri ha soccorso 49 Migranti , tra cui 12 minori, davanti alle coste libiche. L’imbarcazione, che non ha l’autorizzazione allo sbarco , è circondata da tre motovedette, due della Guardia di Finanza e una della Guardia costiera. Ieri l’organizzazione non governativa Mediterranea Saving Humans, aveva chiesto alle ...

Migranti - Nave ong italiana a Lampedusa dopo ok della Guardia costiera - ma Finanza vieta lo sbarco : È alla fonda a un miglio e mezzo da Lampedusa la nave Mare Ionio, battente bandiera italiana , del progetto Mediterranea, che ieri ha soccorso 49 Migranti , tra cui 12 minori, davanti alle coste libiche. L’imbarcazione, che non ha l’autorizzazione allo sbarco , è circondata da tre motovedette, due della Guardia di Finanza e una della Guardia costiera . Ieri Mediterranea aveva chiesto alle autorità italiane un “porto sicuro”, prima di ...

Nave Ong italiana soccorre 49 migranti - il Viminale : «Stop alle azioni illegali» : La Mare Jonio è diretta verso Lampedusa. Salvini sta per firmare una direttiva per bloccare le navi umanitarie

Nave Ong italiana soccorre 49 migranti. La reazione del Viminale 'Chiuderemo le acque territoriali' : Un gommone in avaria con 49 persone a bordo. Alla sua quarta missione di salvataggio nel Mediterraneo la Nave mare Jonio, partita sabato dal porto di Palermo, ha effettuato il suo primo soccorso e ora,...

Nave Ong italiana soccorre 49 migranti : La Mare Jonio è diretta verso Lampedusa. Salvini sta per firmare una direttiva per bloccare le navi umanitarie

Migranti - Mediterranea soccorre un gommone con più 54 persone ora a bordo della Nave italiana Mare Jonio : “Stiamo obbedendo due volte al diritto internazionale: abbiamo salvato delle persone da un naufragio e dalle torture da cui stavano scappando. Siamo felicissimi”. La portavoce di Mediterranea , Alessandra Sciurba, ha così commentato a ilfattoquotidiano.it il salvataggio di più di 54 persone effettuato dalla Mare Jonio a 42 miglia dalla costa libica. La nave della ong italiana aveva lasciato Palermo domenica 17 marzo, lunedì in serata ...

C’è preoccupazione per la possibilità che la Nave cargo italiana Grande America - affondata al largo della Francia - possa riversare in mare il suo carico inquinante : C’è preoccupazione per la possibilità che la nave cargo italiana Grande America – affondata dopo un incendio a bordo nella notte tra domenica e lunedì al largo delle coste occidentali della Francia, nel golfo di Biscaglia – possa riversare il