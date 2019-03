CEV Volleyball Champions League – Imoco show in Turchia | fantastica impresa di

sportfair

(Di martedì 19 marzo 2019)Volley Conegliano in, batte due volte l’Eczacibasi e va in semifinale! Il 3-1 pareggia il ko dell’andata, poi è 15-10 al Golden Set. Ora tocca a Savino Del Bene e Igor Gorgonzoladell’Volley Conegliano nei quarti di finale della CEV. Le pantere di Daniele Santarelli, sconfitte all’andata in casa al PalaVerde per 3-0, superano (per due volte) l’Eczacibasi VitrA Istanbul e si qualificano alla semifinale. Il 3-1 della partita di ritorno serve a riequilibrare la sfida – il regolamento in Europa equipara il 3-0 al 3-1 – e la prodezza prende definitivamente forma nel Golden Set, letteralmente dominato per 15-10. Zittito il Burhan Felek Voleybol Salonu della capitale turca, eliminata la corazzata Eczacibasi, che ha provato a reggersi nel finale sulle ...

