Ascolti tv mercoledì 13 marzo 2019

(Di giovedì 14 marzo 2019)Prime Time Su Rai 1 Bayern Monaco - Liverpool, ritorno Ottavi di Finale di Champions, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 La Porta Rossa, seconda stagione, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Chi l'ha visto? ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share % e nel programma .000, %. Su Canale 5 Live - Non è la d'Urso, prima puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Outcast - L'ultimo templare ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Il film Out of Time ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su La7 Il film The Mexican - Amore senza la sicura ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Tv8 Il film EX è stato visto da .000 telespettatori, share %. Su Nove Il film Storia di una ladra di libri ha registrato .000 telespettatori, share ...

