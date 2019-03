Il Segreto | spoiler | la veglia funebre di Francisca | Tiburcio troppo vicino a Catalina

Il Segreto - spoiler al 15 marzo : Antolina tenta il suicidio - Isaac costretto a sposarla : Appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto che vedremo in onda da domenica 10 marzo a venerdì 15 marzo come sempre a partire dalle 16:30 su Canale 5. A Puente Viejo vi saranno molte novità, soprattutto riguardanti Isaac e Antolina, con quest'ultima che tenterà di togliersi la vita dopo il rifiuto di Isaac di sposarla. Anche se Consuelo sarà convinta che il gesto della ragazza sia stata solo una messinscena, il giovane carpentiere si ...

Il Segreto spoiler : Raimundo accetta di pagare il riscatto per salvare Alfonso ed Emilia : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda nei prossimi mesi in Italia, svelano che Raimundo acconsentirà a vendere i terreni di Donna Francisca per pagare il riscatto di Alfonso e Emilia. Il Segreto: Fernando aiuterà Maria a trovare Alfonso ed Emilia Emilia e Alfonso torneranno ad essere prepotentemente protagonisti ...

Spoiler Il Segreto : Gonzalo torna - Francisca non è morta e Isaac sposa Antolina : I fedeli telespettatori de "Il Segreto" dovranno prestare molta attenzione nelle prossime puntate. A quanto ci dicono le anticipazioni provenienti dalla Nazione iberica, ci sarà una sfilza di colpi di scena che animerà le prossime puntate. Ad esempio, il protagonista maschile della seconda stagione, Gonzalo Valbuena, farà ritorno a Puente Viejo - senza sua moglie Maria e i suoi due figli Esperanza e Beltran - per vendicarsi di ...

Il Segreto - spoiler iberici : Fernando cacciato dalla Villa - Maria resta a Puente Viejo : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, lo sceneggiato scritto che narra le vicende di un piccolo borgo iberico, in onda sulle reti Mediaset. Le anticipazioni spagnole da lunedì 4 a venerdì 8 marzo svelano che Maria deciderà rimanere alla Villa dopo aver scoperto l'accordo tra Roberto e Donna Francisca. Proprio quest'ultima deciderà di buttare fuori di casa Fernando mentre Elsa accetterà la proposta di nozze di Alvaro. Il Segreto: ...

Il Segreto - spoiler Spagna : il dottor Alvaro vuole impadronirsi dell'eredità di Elsa : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, lo sceneggiato spagnolo scritto da Aurora Guerra, che ogni giorno appassiona milioni di telespettatori su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate, attualmente in onda in Spagna, svelano che il dottor Alvaro dimostrerà la sua vera natura, quando rivelerà ad Antolina di essere intenzionato a rubare l'eredità di Elsa. Il Segreto: il dottor Alvaro vuole l'eredità di Elsa Alvaro e Elsa saranno i ...

Spoiler spagnoli Il Segreto : la moglie di Gonzalo pronta a partire con Roberto : Prosegue l’appuntamento con la telenovela “Il Segreto”. E’ in arrivo un grande colpo di scena negli episodi che andranno in onda in Spagna dal 25 febbraio all'1 marzo. Purtroppo uno storico personaggio femminile, che tra qualche mese avranno modo di rivedere anche i telespettatori italiani, deciderà di lasciare per l’ennesima volta Puente Viejo. Stiamo parlando di Maria Castaneda, che dopo essere stata abbandonata dal marito Gonzalo Castro, a ...

Il Segreto - spoiler : Fernando promette a Maria di aiutarla a trovare Alfonso ed Emilia : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, che in Spagna ha raggiunto le 2000 puntate. Le anticipazioni dei prossimi appuntamenti, in onda tra qualche settimana su Canale 5, si soffermano su Fernando Mesia, interpretato dall'attore Carlos Serrano. Il figlio di Olmo Mesia, infatti, deciderà di raggiungere Madrid per scoprire qualche indizio utile al ritrovamento dei genitori di Maria, scomparsi dopo ...

Il Segreto - spoiler iberici : Don Berengario confessa al parroco di essere un assassino : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la telenovella scritta da Aurora Guerra, che intrattiene quasi 3 milioni di telespettatori su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda a febbraio in terra iberica si soffermano su Don Berengario interpretato dall'attore Miguel Uribe. Il prete, infatti, vinto dai sensi di colpa, deciderà di confessare a Don Anselmo di aver partecipato all'omicidio dei Molero. Il Segreto: Carmelo e Severo ...

Il Segreto - spoiler spagnoli : Alvaro chiede la mano di Elsa - Francisca contro Fernando : Torna l'appuntamento con le novità su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra. Le anticipazioni delle puntate spagnole, in onda dal 25 febbraio all'1 marzo, svelano che Julieta dimostrerà di non riuscire a dimenticare lo stupro subito, mentre Alvaro chiederà la mano di Elsa sotto consiglio di Antolina. Infine, Francisca mediterà un piano contro Fernando Mesia. Il Segreto: Antolina e Alvaro contro Elsa Le trame spagnole de Il Segreto ...