Maurizio Martina | chi è il candidato alle primarie Pd | renziano critico

Primarie Pd - Maurizio Martina e il mantra del cambiamento senza rotture : ... dove ha avuto il 35,1% di consensi, piazzandosi secondo - ha alzato il tono della voce e della proposta politica. I suoi supporter lo applaudivano meravigliati. Dalla sua comunque ha la fama di ...

Maurizio Martina : moglie - biografia ed età. Chi è il candidato Pd : Maurizio Martina: moglie, biografia ed età. Chi è il candidato Pd Chi è Maurizio Martina, colui domenica 4 marzo 2019 contenderà la guida del Partito Democratico a Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti? Nato il 9 settembre del 1978 a Calcinate in provincia di Bergamo, è un politico italiano che proviene dalle fila dei Democratici di Sinistra. Maurizio Martina, lunga esperienza politica e tantissimi incarichi Laureato in scienze politiche, ...

Maurizio Martina a Tgcom24 : 'Dopo visita Di Maio - i lavoratori della Pernigotti sono stati abbandonati' : Il candidato alla segreteria del Pd racconta del suo incontro con i dipendenti del'azienda dolciaria

Oggi - Maurizio Martina a Novi : "È doveroso essere con i lavoratori" : ... scattata dopo tre mesi di presidio in fabbrica per cercare di fermare, purtroppo inutilmente, la chiusura decisa dal gruppo turco Toksoz , senza che la politica sia riuscita a fermare i turchi. 'È ...

Class Action contro la Lega ecco la proposta di Maurizio Martina : Una Class Action contro la Lega proposta da Maurizio Martina Una Class Action dei cittadini per “recuperare dalla Lega i 49 milioni di euro di denaro pubblico sottratti alle casse dello Stato”. È questa la proposta di Maurizio Martina, ex segretario del Partito Democratico e candidato alle primarie che si terranno il prossimo 3 marzo, … L'articolo Class Action contro la Lega ecco la proposta di Maurizio Martina proviene da BlogItalia.News.

Maurizio Martina propone una class action per riavere dalla Lega i 49 milioni di euro : La proposta del candidato alla segreteria del Partito Democratico Maurizio Martina: "Una class action di migliaia di cittadini per recuperare dalla Lega i 49 milioni di euro di denaro pubblico sottratti alle casse dello Stato". Solo in questo modo, aggiunge, sarà possibile "chiedere a Matteo Salvini dove sono finiti quei soldi".Continua a leggere

Pd - Maurizio Martina ha avuto un'idea geniale : come fa schiantare i dem alle prossime elezioni : Maurizio Martina ha un piano infallibile per guidare il Partito democratico fino a farlo schiantare contro un muro di cemento armato. L'ex segretario dem, candidato a provarci ancora una volta, ha ...

Pd - Matteo Richetti contro Maurizio Martina : "Per me può andare a c….." - Sky TG24 - : Il senatore dem accusa la fazione renziana di aver fatto man bassa di nomine per l'assemblea nazionale. "In alcuni posti noi siamo stati ignorati, umiliati". Poi però fa marcia indietro: "Era uno ...

Matteo Richetti tra sfogo privato e sostegno pubblico a Maurizio Martina : "Sarò fino alla fine al fianco di Maurizio Martina". Matteo Richetti prova a ricomporre dopo lo sfogo durissimo espresso in un messaggio audio nella chat con i compagni della mozione Martina in corsa per il Congresso Pd.Parole di rabbia e di "profonda amarezza per la costruzione delle liste in alcune regioni, dalla Sicilia alla Toscana, dalla Calabria alla Campania", territori in cui "siamo stati letteralmente ignorati, umiliati, ...

Maurizio Martina : “I miei avversari sono Di Maio e Salvini” : Maurizio Martina afferma e spiega chi sono i suoi avversari «I miei avversari non sono Zingaretti e Giachetti ma Salvini e di Maio. Rilancio la sfida riformista del Pd, non servono rancori e nostalgie ma l’unità e l’apertura. Serve un riformismo radicale per cambiare il paese. Un Pd largo e grande perno di una coalizione». … L'articolo Maurizio Martina: “I miei avversari sono Di Maio e Salvini” proviene da ...

Primarie Pd : Maurizio Martina lunedì a Piacenza : L'azione di governo e le parole d'ordine della politica guardano al presente lasciando il futuro nelle mani del destino. Il nostro partito è un partito progressista; non rappresenta solamente l'...

Matteo Salvini massacra Maurizio Martina dopo gli insulti : 'Pensate - stanotte...' : Uno dei potenziali leader del Pd, il Maurizio Martina che corre per la segreteria, nel corso della domenica non ha perso occasione per attaccare Matteo Salvini: 'È tempo di sfiduciarlo. È venuto il ...