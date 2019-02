Google potrebbe entrare nel mercato dei videogiochi | e lo potrebbe fare il prossimo 19

Google Chrome sta testando un layout a griglia per le schede e potrebbe impedire ai siti di rilevare la modalità incognito : Google sta modificando l'API per memorizzare i file nella RAM, ma l'azienda spera di rimuovere completamente l'API, visto che viene utilizzata raramente dai siti e solo per rilevare la modalità di navigazione in incognito. Le schede di Google Chrome potrebbero diventare molto più pratiche da utilizzare grazie all'introduzione di un nuovo flag, disponibile solo in un APK Chromium, che consente agli utenti di visualizzare le proprie schede in un ...

Google Chorme sta testando un layout a griglia per le schede e potrebbe impedire ai siti di rilevare la modalità incognito : Google sta modificando l'API per memorizzare i file nella RAM, ma l'azienda spera di rimuovere completamente l'API, visto che viene utilizzata raramente dai siti e solo per rilevare la modalità di navigazione in incognito. Le schede di Google Chrome potrebbero diventare molto più pratiche da utilizzare grazie all'introduzione di un nuovo flag, disponibile solo in un APK Chromium, che consente agli utenti di visualizzare le proprie schede in un ...

Google Chrome potrebbe consentire agli utenti di condividere collegamenti a specifiche sezioni di pagine web : Google sta attualmente sperimentando un nuovo metodo di ancoraggio con cui gli utenti possono creare e condividere collegamenti che porteranno a una determinata frase o sezione di una pagina web. La funzione è ancora in fase di sviluppo ma ci vorranno diversi mesi per vederlo nella versione stabile di Google Chrome, a patto che Google decida di implementarlo. L'articolo Google Chrome potrebbe consentire agli utenti di condividere collegamenti a ...

Un brevetto suggerisce che Google potrebbe presto lanciare uno smartphone modulare : Un nuovo brevetto sembra suggerire che Google potrebbe ancora valutare l'ipotesi di lanciare smartphone modulari. Ecco cosa sappiamo L'articolo Un brevetto suggerisce che Google potrebbe presto lanciare uno smartphone modulare proviene da TuttoAndroid.

Google Glass Enterprise Edition 2 potrebbe arrivare molto presto : Google Glass Enterprise Edition 2, il nuovo dispositivo intelligente di Google, sembra essere sempre più vicino. L'articolo Google Glass Enterprise Edition 2 potrebbe arrivare molto presto proviene da TuttoAndroid.

Google Maps potrebbe lanciare un servizio per le barche chiamato NAVIMAL : Dietro il nome NAVIMAL dovrebbe nascondersi una nuova app per la navigazione dei corsi d'acqua che Google si appresta a lanciare L'articolo Google Maps potrebbe lanciare un servizio per le barche chiamato NAVIMAL proviene da TuttoAndroid.

Di recente avete utilizzato Google Pay? Google e Unicredit potrebbero regalarvi un buono da 10 euro : Google ha deciso di premiare alcuni utenti che negli ultimi tempi hanno utilizzato Google Pay, il sistema di pagamento tramite smartphone L'articolo Di recente avete utilizzato Google Pay? Google e Unicredit potrebbero regalarvi un buono da 10 euro proviene da TuttoAndroid.

Di recente avete utilizzato Google Pay? Google potrebbe regalarvi un buono da 10 euro : Google ha deciso di premiare alcuni utenti che negli ultimi tempi hanno utilizzato Google Pay, il sistema di pagamento tramite smartphone L'articolo Di recente avete utilizzato Google Pay? Google potrebbe regalarvi un buono da 10 euro proviene da TuttoAndroid.

I Google Pixel 3 e Pixel 3 XL potrebbero aver ricevuto il supporto HDR in Netflix : La qualità dei contenuti disponibili su Netflix copre una vasta gamma che va da quella SD a quella 4K, ulteriormente migliorata dall’opzione HDR […] L'articolo I Google Pixel 3 e Pixel 3 XL potrebbero aver ricevuto il supporto HDR in Netflix proviene da TuttoAndroid.

Google News potrebbe chiudere : Google contro UE e l’articolo 11 : Continua il contrasto tra Google e l’Unione europea sul copyright e il diritto d’autore espressi nell’articolo 11 e nell’articolo 13 sulla direttiva del copyright approvata dal Parlamento europeo il 12 settembre dello scorso anno. Secondo [...]L'articolo Google News potrebbe chiudere: Google contro UE e l’articolo 11 è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Google potrebbe battere cassa ai produttori cinesi - Huawei e Xiaomi comprese : Google potrebbe iniziare presto a esigere un pagamento da parte di alcuni produttori di smartphone cinesi, tra cui Huawei, Xiaomi e ZTE. Tutto potrebbe essere legato alla multa inflitta dalla Commissione Europea qualche mese fa. L'articolo Google potrebbe battere cassa ai produttori cinesi, Huawei e Xiaomi comprese proviene da TuttoAndroid.

Google Fi potrebbe presto sbarcare in Europa : Gli operatori telefonici europei potrebbero presto avere un nuovo temibile concorrente con cui competere: stiamo parlando di Google Fi L'articolo Google Fi potrebbe presto sbarcare in Europa proviene da TuttoAndroid.