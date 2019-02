agi

: Berlusconi telefona a Renzi: 'Gli ho detto che mi dispiace': 'Ho telefonato a Renzi, gli ho detto che sono dispiaci… - fisco24_info : Berlusconi telefona a Renzi: 'Gli ho detto che mi dispiace': 'Ho telefonato a Renzi, gli ho detto che sono dispiaci… - carlakak : RT @carlakak: @SimonaMalpezzi Zero lezioni da una servo-renzina che negli ultimi 5 anni ha insudiciato le istituzioni italiane governando c… - superenzo41 : RT @carlakak: @SimonaMalpezzi Zero lezioni da una servo-renzina che negli ultimi 5 anni ha insudiciato le istituzioni italiane governando c… -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) "Hoto a, gli hoche sono dispiaciuto per quanto accaduto. Ha preso atto della mia vicinanza umana". Lo hail leader di FI Silvioa Otto e mezzo in onda stasera su La7. "Salvini esi sono dichiarati vittime della giustizia, ma in confronto a me sono dei dilettanti", ha aggiunto."Se gli elettori rinsaviranno, noi andremo oltre il 20 per cento alle Europee. sarò candidato in tutte le Circoscrizioni tranne nel Centro, dove correrà Tajani", ha proseguito, "il partito degli italiani cattolici è Forza Italia. Andrò presto a parlare con la Cei e gli illustrerò il mio programma. Sono sicuro che ci appoggeranno. Anche ai cattolici italiani dico 'svegliatevi'"."Sono convinto che molto presto le cose cambieranno. Non negozio con Salvini, non pongo aut-aut. Saranno i fatti che ...