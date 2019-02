Juventus – Dal gol ritrovato di Dybala alla battuta su Icardi | Allegri sicuro | “squadra

Juventus-Frosinone - dalle 20.30 La Diretta Allegri non rinuncia a CR7 e ritrova Chiellini : L'inarrestabile Juventus di Cristiano Ronaldo si prepara all'impegno europeo contro l'Atletico Madrid nell'anticipo di questa sera in programma alle ore 20.30 all'Allianz stadium di Torino, ospite il ...

JUVENTUS FROSINONE formazioni ufficiali- La Juventus si prepara alla sfida contro il Frosinone, match valido per la 24^ giornata di Serie A. Bianconeri in campo con il solito 4-3-3. Szczesny ancora titolare, solo panchina per Perin. Allegri confermerà De Sciglio sulla fascia destra, mentre a sinistra potrebbe esserci un ballottaggio tra Spinazzola e Cancelo, quest'ultimo, […]

Juventus - Allegri : "Torna Dybala. Chiellini forse parte dalla panchina" : Il turnover può attendere. Cristiano Ronaldo sarà titolare anche contro il Frosinone, a cinque giorni dalla sfida di Champions con l'Atletico Madrid, e Massimiliano Allegri testerà anche la condizione ...

Dal rugby alla Juventus - alla scoperta di Ramsey : TORINO - Il televisore appeso al muro, appena a lato del bancone del Red Kite Pub, è sempre lo stesso. Non avrà l'alta definizione, ma - diamine - la partita di rugby si vede bene comunque. Come ...

De Ligt-Juventus - bianconeri in vantaggio : il Barça si ritira dalla corsa : DE Ligt-Juventus – L’andata degli ottavi di Champions League, contro il Real Madrid campione in carica, rappresenterà un test importante per il centrale dell’Ajax, tra i gioielli più corteggiati del mercato internazionale. Matthijs de Ligt affronta questa sera la sfida forse più importante della sua giovane carriera. Ad osservarlo con attenzione ci sarà anche la Juventus, che lo […] More

Zidane-Juventus - dalla Spagna : Allegri verso Madrid e Zizou a Torino : Zidane-Juventus – Florentino Pérez è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione: Santiago Solari è riuscito a rilanciare il Real Madrid dopo una prima parte di stagione complicata, ma il presidente punta un profilo più esperto per la panchina. Leggi anche: Juventus-Frosinone streaming: ecco dove vedere il match, no Rojadirecta Zidane-Juventus, Allegri la chiave Secondo Don Balón, […] More

Avellino - morto il 17enne che si svegliò dal coma e volle vedere Juventus-Napoli : Si è spento a soli 17 anni Dario , il giovanissimo tifoso del Napoli che il 29 settembre, appena svegliatosi dal coma, chiese ai medici di fargli vedere la partita Juventus-Napoli . Il ragazzo, ...

Serie A Juventus - deliberato dal CdA prestito obbligazionario di 100-200 milioni : MILANO - Il cda di Juventus Football ha deliberato la possibilità di emettere in una o più tranche, entro il 30 giugno, un prestito obbligazionario non convertibile per un importo nominale complessivo ...

Juventus - l’arte dei parametro zero : dal 2011 colpi a raffica dalla lista svincolati : Juventus abile nell’acquistare calciatori a parametro zero e valorizzarli, emblematico il caso di Paul Pogba La Juventus ha ufficializzato nelle scorse ore l’acquisto di Aaron Ramsey, centrocampista di ottima qualità che darà nuove soluzioni a mister Max Allegri. Il gallese arriverà a parametro zero, proseguendo in una tradizione bianconera che va avanti dal 2011. Tanti i calciatori di spessore giunti alla Juventus, a partire ...

La Juventus ha annunciato sul suo sito di avere acquistato dall'Arsenal il forte centrocampista gallese Aaron Ramsey, che rimarrà però giocatore della squadra inglese fino al 30 giugno 2019. Ramsey, 28 anni, ha firmato un contratto di quattro anni (dall'1

Calcio - Aaron Ramsey è ufficialmente un giocatore della Juventus. Il gallese arriva a parametro zero dall’Arsenal : La Juventus mette a segno un colpo importante in vista della prossima stagione. L’attuale capolista della Serie A ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista gallese Aaron Ramsey, che vestirà la maglia bianconera a partire dal 1° luglio 2019 e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023. Il 28enne nativo di Caerphilly arriva dall’Arsenal a parametro zero, visto che il suo contratto era in scadenza. Ufficiale | @AaronRamsey , bianconero in ...

