Il Paradiso Delle Signore, trama puntate dal 18 al 22 Febbraio 2019: La Nuova Fiamma di Valentina!

uominiedonnenews

: @Giordan0Bruno @MauroLisanti @Gitro77 @braveheartmmt @Mariolivio5581 @_xenio_ @borghi_claudio @lamorteneuro… - luftbrucke : @Giordan0Bruno @MauroLisanti @Gitro77 @braveheartmmt @Mariolivio5581 @_xenio_ @borghi_claudio @lamorteneuro… - Felicia_1310 : @DanieleC1974 @tizzide Ah il paradiso delle cioccolaterie/gioiellerie. #marcolinì accentato ma è ovviamente di origine italiana - SabrinaSpano4 : @Federicadb90 @nevaleoni @ParadisoSignore @AlessandroFella Ma Io VI Amoooo....Stupendo il Rapporto tra di VOI....??… -

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Ildal 18 al 22: i dubbi di Vittorio su Lisa portano ad una scoperta importante sulla donna. Un nuovo protagonista inizia a corteggiare Nicoletta. Tina fa una sorpresa ad Antonio ed Elena ma qualcosa va storto.La settimana di San Valentino sarà densa di avvenimenti al “” in onda su Rai1. Lisa viene presa di mira da Vittorio che inizia ad indagare su di lei e sul fatto che sia o meno la sua sorellastra. Non mancheranno sorprese e colpi di scena. Federico riceve una proposta di lavoro ma non è proprio soddisfatto e Roberta fa il tifo per lui. Tina cerca di far da paciere tra Antonio ed Elisa ma non ha fatto bene i conti e non sarà proprio tutto perfetto, ci sarà un imprevisto. Quale sarà?Anticipazioni de “Il”,dal 18 al 22: Nicoletta rivede ancora l’uomo ...