Sanremo 2019 La storia | i duetti Che spettacolo negli anni ’90 sul palco dell’Ariston!

Sanremo Anniversary | 1999 / 2019 : venti anni di ‘Oggi sono io’ - dal Sanremo di Alex Britti a Mina : Febbraio 1999, è venerdì sera e il Teatro Ariston di Sanremo attende il nome del vincitore della sezione "Giovani". A conquistare la palma di trionfatore è il chitarrista e compositore romano Alex Britti. Una vita per la sei-corde, un rapporto simbiotico con la chitarra, una carriera al servizio dei grandi della Musica internazionale, tra i quali 'the genius' Ray Charles e, poi, l'anima del session-man cede il passo al songwriter, al ...

Sanremo 2019 - Biondo e Sergio Sylvestre sul palco : da “Amici” all’Ariston : Nella quarta serata del Festival di Sanremo, Biondo e Sergio Sylvestre duettano con Einar, loro amico ed ex compagno nel talent show di Maria De Filippi “Amici”. Se per Sergio Sylvestre è un ritorno, Biondo invece è al debutto sul palco dell’Ariston. Romano, classe 1998, Biondo è stato uno dei più importanti allievi dell’edizione 17 di Amici, dove è arrivato ad un passo dalla semifinale. Il suo vero nome è Simone Baldasseroni, ...

Sanremo 2019 - scaletta quarta serata : duetti - con il televoto - e Ligabue superstar : È la star della penultima serata di in programma stasera. L'artista - che torna all' dove emozionò nel 2014, al suo debutto assoluto al festival - proporrà tra l'altro un omaggio a Francesco Guccini ...

Sanremo 2019 - con Il Volo c’è il violinista Alessandro Quarta : in Italia poco conosciuto - nel mondo lo chiamano “musical genius” : Ama farsi ritrarre in fotografia con il “suo” violino appoggiato al mento per sorreggerlo. Alessandro Quarta, classe 1976, salentino, è il classico illustre (da noi) poco conosciuto, che però in giro per il mondo viene chiamato “musical genius”. Vi ricordate quando Roberto Bolle danzò sulle note del brano Dorian Gray in tv su Rai1? Ecco al violino in penombra c’era Quarta. Il 1 maggio 2015 in Piazza San Giovanni ad aprire la serata chi c’era? ...

Sanremo 2019 - le pagelle della terza serata : Sanremo, terza serata (dal profilo Twitter dell'Ufficio Stampa Rai) 7 a Ornella Vanoni. La rossa cantante diverte battibeccando con Virginia Raffaele, si esibisce con una bella canzone, improvvisa e fa sfoggio d’autoironia. Tutto quello che avremmo voluto vedere in questo Festival. Highlander. 7 a Serena Rossi, efficace interprete di Almeno tu nell’universo, al punto da commuoversi sul finale. In generale qualche parola in più ...

Sanremo 2019 - Claudio Baglioni e la bordata contro Antonio Ricci : "Irrilevante" : La guerra tra Striscia la Notizia e Claudio Baglioni prosegue anche durante la conferenza stampa che ha seguito la terza serata del Festival di Sanremo. Interpellato sul Tapiro d'Oro ricevuto da Valerio Staffelli, il direttore artistico della kermesse al centro di mille voci e accuse, ha risposto: "

Sanremo 2019 - la scaletta della quarta serata : i cantanti in ordine di apparizione e tutti gli ospiti : La quarta e penultima serata del Festival di Sanremo sarà dedicata ai duetti. Torneranno a cantare sul palco dell’Ariston tutti e 24 i cantanti in gara, ciascuno accompagnato da uno o più ospiti, con cui presenteranno una versione rivisitata del proprio brano in gara. Tanti i nomi vip da Beppe Fiorello a Noemi e Cristina D’Avena, Fabrizio Moro, Ermal Meta, Neri Marcorè e ancora Irene Grandi. Il super ospite della serata sarà invece ...

Sanremo 2019 - con Enrico Nigiotti c’è Paolo Janacci - talentuoso figlio di Enzo. Del padre dice : “La sua grandezza sta nel riassumere il senso della vita in un sorso di gazzosa” : El purtava i scarp de tennis anche lui. Paolo Jannacci, in Jannacci Enzo, è il classico “figlio di” talentuoso, versatile, musicista e cantante, pianista, bassista, fisarmonicista, che non potrà mai essere lontanamente un artista come il padre. Classe ’72, comincia a calcare i palcoscenici dei live di Enzo quando non ha nemmeno vent’anni. Highlights: Il Bonzo al piano con Enzo, Il primo furto non si scorda mai alla fisa e Enzo alla chitarra. ...

Duetti Sanremo 2019 : scaletta quarta serata - ecco l’ordine d’uscita : Duetti Sanremo 2019: scaletta quarta serata, ecco l’ordine d’uscita Sanremo è ormai giunto alla sua quarta serata; ma come è andata la terza, quella del 7 febbraio 2019? Hanno guardato il Festival della canzone italiana in media 9 milioni e 409mila telespettatori, lo share è stato del 46,7%. Dunque, sono da considerare ottimi i risultati dell’evento anche se in calo – finora – rispetto all’edizione dell’anno scorso. Buona parte della partita ...

Sanremo 2019 - con Arisa c’è Tony Hadley : il 58enne che twitta spesso è un “tipetto” moderno da social : “Appena finite le prove con Arisa, non vedo l’ora di esibirmi sul palco di Sanremo con questa adorabile ragazza dalla bellissima voce”. Tony Hadley è un tipetto moderno da social. twitta spesso, anche se nei suoi live si scatena al ritmo di rock vestito all’antica con giacca e panciotto. L’ex voce “di velluto” e frontman degli Spandau Ballet, 58 anni, londinese, ha già duettato nel 2008 a Sanremo con Paolo Meneguzzi in Grande. Ancora un duetto ...

Sanremo 2019 - Morgan duetta con Achille Lauro. L’ex compagna : “Pensa solo alla vita pubblica - sua figlia l’ha vista due volte in sei anni” : C’è anche Marco Castoldi in arte Morgan sul palco dell‘Ariston: canta “Rolls Royce” assieme ad Achille Lauro. Il suo ritorno al Festival di Sanremo è stato preceduto però dalla polemica sollevata dall’ex compagna Jessica Mazzoli che qualche settimana fa, ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live, l’aveva attaccato duramente, accusandolo di trascurare la figlia. “Mi sono resa conto che per lui Lara, sua ...

Striscia la Notizia - altro scoop contro Claudio Baglioni : "Chi è a capo del corpo di ballo di Sanremo 2019" : Nel mirino di Striscia la Notizia ci finisce anche il corpo di ballo del Festival di Sanremo. O meglio, ci resta Claudio Baglioni. Già, perché nella puntata di giovedì 7 febbraio, il tg satirico di Canale 5 ha rivelato che il corpo di ballo della kermesse "è lo stesso che si è esibito nell'ultima to