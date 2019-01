San Valentino 2019 | le migliori idee regalo per Lei

San Valentino 2019 – Freddy presenta la nuova Genderless Collection [GALLERY] : Freddy per il San Valentino 2019: la nuova Genderless Collection, la collezione unisex per la primavera estate 2019 Nella moda decadono i confini marcati tra femminile e maschile grazie ad una contaminazione di generi a livello stilistico. Freddy, da sempre attento alle tendenze in ambito fashion, propone la collezione Genderless composta da capi interscambiabili tra lui & lei. La felpa, capo passepartout e versatile per eccellenza, ...

Samsung lancia in Cina Galaxy A8s FE con finitura tendente al rosa per San Valentino : In occasione del prossimo San Valentino Samsung ha in programma il lancio di una versione speciale dello smartphone Samsung Galaxy A8s lanciato in Cina il mese scorso. La sigla "FE" che accompagna Samsung Galaxy A8s si riferisce a questa volta a "Female Edition" (e non "Fan Edition" come per ??Galaxy Note 7 FE) in quanto è rivolto a una clientela femminile per via del pannello posteriore che presenta una finitura sfumata con gradiente tendente ...

San Valentino : dalle t-shirt 'Ti amo' alle scarpe col cuore - i regali più trendy per la festa degli innamorati : Per lei che vuole sorprendere lui, invece, Maserati dedica i segnatempo della collezione 'Royale' al mondo del Polo, considerato il 'Gioco dei Re', con quel fascino che richiama uno stile di vita ...

San Valentino – Aldo presenta “Love Interest” : una capsule collection da sogno - impossibile resisterle [GALLERY] : Aldo presenta “Love Interest”: una capsule collection dedicata la giorno di San Valentino Aldo celebra la giornata dell’amore per eccellenza presentando “Love Interests”, una capsule collection dedicata al giorno di San Valentino. Fil rouge della collezione sono la rosa e il cuore, simboli universali di fascino e passione, che vanno ad impreziosire tutti i prodotti della capsule collection donando loro un tocco romantico e ...

Google Duo si aggiorna alla versione 46 - introducendo i Preferiti e preparandosi a San Valentino : Il team di Google Duo ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento di questa app per dispositivi Android, portandola così alla versione 46 L'articolo Google Duo si aggiorna alla versione 46, introducendo i Preferiti e preparandosi a San Valentino proviene da TuttoAndroid.

San Valentino – Le proposte O bag per la festa degli innamorati : orologi pieni… d’amore [GALLERY] : SAN Valentino, O bag orologi… tutti cuori! Tic tac, tic tac…. Quello che sentite è il tempo dell’amore! O bag lo festeggia con una collezione speciale per San Valentino, un tributo proprio al tempo prezioso degli innamorati: il mitico O clock di O bag si illumina con cuori di brillantini rossi, bianchi o rosa cipria mentre il cinturino in silicone anallergico è in 4 tonalità (nero, rosso, bianco e rosa). Casse e cinturini sono ...

San Valentino – Twinset festeggia il giorno degli innamorati con la borsa “Mon Coeur” : Twinset festeggia il giorno di San Valentino lanciando la nuova borsa “Mon Coeur” a sostegno della fondazione Francesca Rava Twinset unisce ancora una volta moda e solidarietà presentando una nuova borsa in limited edition, in pelle decorata con un pendente a forma di cuore che simboleggia l’amore e il sentimento di condivisione e supporto alle persone meno fortunate. L’accessorio creato in esclusiva per la festa di San ...

Oroscopo del 14 febbraio : San Valentino da 'proposta' per l'Acquario : In questo giovedì di San Valentino 2019 troviamo Plutone, Venere e Saturno in Capricorno. Urano e Marte in Ariete. Luna in Gemelli e Sole in Acquario, mentre Giove in Sagittario e Nettuno fisso nel segno dei Pesci. Nodo Lunare in Cancro nell'ottava casa. Ariete nervoso Ariete: influssi odierni contrastanti potrebbero inasprire l'atteggiamento dei nativi questo giovedì. Le idee risulteranno meno limpide del solito che potrebbe portare ad una ...

Valentino e Birkenstock : i Sandali diventano couture : Info I sandali saranno in vendita presso le boutique Valentino selezionate in tutto il mondo e sul sito Valentino.com, presso le boutique Birkenstock selezionate e su 1774.com . Se vuoi saperne di ...

MotoGp – Valentino Rossi oSannato in Spagna : urla da stadio e applausi infiniti per il Dottore a Siviglia [VIDEO] : Standing ovation per Valentino Rossi in Spagna: applausi interminabili per il Dottore allo Yamaha Pan European Dealer Meeting Giornata impegnativa, quella di martedì, per Valentino Rossi: dopo essere stato ospite di Linus e Nicola Savino a Deejay Chiama Italia, il Dottore è partito per la Spagna per partecipare allo Yamaha Pan European Dealer Meeting, che si è svolto a Siviglia. Abito elegante e capelli ‘lunghi’ in versione ...

Manca poco più di un mese a San Valentino, giornata dedicata all'amore ma spesso non tanto amata da chi è – più o meno – felicemente single. E se invece dell'amore di coppia, venisse finalmente festeggiato l'amore, innanzitutto, per sé stessi? La conditio sine qua non è di ...

Un regalo per tutta la famiglia? Home charging Station di Varta : una buona idea per #Sanvalentino : Quando si comincia ad allargare la famiglia, ogni regalo per lui o per lei diventa spesso anche allargato a tutti. L’amore che si festeggia a San Valentino poi non potrebbe essere inteso meglio se non con l’idea stessa di famiglia. E allora perché non pensare a qualcosa di utile anche per la festa degli innamorati? Oggi vi parliamo di una Home charging Station di Varta, dove tutti possono mettere in carica contemporaneamente fino a ...

Idee originali per festeggiare San Valentino : A quali attività ci si può dedicare il giorno degli innamorati? Regalare un mazzo di fiori per San Valentino al proprio partner è senza dubbio un’idea romantica, ma da sola potrebbe non essere sufficiente per rendere questa giornata memorabile. Vale la pena, allora, di spremere le meningi per mettersi in cerca di qualche altra proposta, emozionante o divertente a seconda dei desideri. Un’invasione di cuori Un primo suggerimento è ...

La nuova collezione di lingerie Savage X Fenty disegnata da Rihanna per San Valentino : Arriva oggi 9 gennaio la linea di lingerie disegnata da Rihanna per San Valentino e firmata Savage X Fenty. Lo ha annunciato lei stessa attraverso un post su instagram e una foto in cui si mostra proprio con uno dei completini intimi addosso e un paio di guanti in velluto rosso. A partire da oggi è possibile acquistare sul sito ufficiale del brand (QUI) i vari capi, o anche semplicemente guardare tutto ciò che l’artista ha ideato e ...