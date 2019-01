Depressione post partum - cos'è e come si può prevenire o curare : Sebbene alcuni studi diano la responsabilità di questo tipo di disturbo ad alcuni cambiamenti ormonali nelle donne, la scienza non ha ancora scoperto una spiegazione definitiva. prevenire E curare ...

Mamma suicida nel Tevere. Gli esperti parlano di Depressione post partum : “Ho sentito urlare e piangere così ho aperto la porta. Erano le 6 circa. Il marito tra le lacrime ripeteva ‘le bambine, le bambine. Mia moglie è sparita con loro”. Questo il racconto di una vicina di casa di Pina Orlando, la donna morta suicida nel Tevere, che si potrebbe essere lanciata da Ponte Testaccio nel fiume con le due gemelline di soli cinque mesi, Sara e Benedetta. La vittima aveva 38 anni. Al momento delle bambine non c’è traccia: i ...

Depressione post-parto : non si separa più dal figlio “neanche per fare il bagno o dormire” : Deianna Mawad, australiana, ha dormito per otto mesi su una poltrona reclinabile con il piccolo Elijah sul petto dopo aver sviluppato una grave forma di ansia post-parto. "Temevo ogni secondo che potesse succedergli qualcosa" ammette. Dopo tre settimane nel reparto di salute mentale dell'ospedale di Sidney, la 31enne è guarita.Continua a leggere