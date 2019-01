M5S | Di Battista | ' Non mi candido alle Europee'

M5S - Di Battista : 'Non ho intenzione di candidarmi per le Europee' : Non ho intenzione di candidarmi per le Europee ". Lo ha affermato Alessandro Di Battista a "Che tempo che fa", aggiungendo "Preferisco aiutare da fuori". "Il reddito di cittadinanza è una cosa che mi ...

M5S Europa : “Commissione Ue conferma stipendi record. Al presidente 27mila euro al mese”. Di Battista : “Osceni. Tagliarli” : Tagliare gli stipendi dei commissari europei. È quello che chiedono gli europarlamenti del Movimento 5 stelle. Una richiesta alla quale si associa Alessandro Di Battista, con un post su facebook: “Giorno dopo giorno stiamo individuando inaccettabili sprechi da parte delle Istituzioni europee, le stesse che, oltretutto, hanno sempre guardato gli italiani dall’alto verso il basso. É ora di finirla con queste oscenità!“, scrive ...

Il M5S si allena per le Europee. Con Di Battista in attacco : Dopo, tornerà al suo lavoro che - riferisce chi è molto vicino a lui - è lontano dai palazzi della politica, pronto a nuovi reportage all'estero. Per quanto riguarda i temi della campagna per le ...

Il M5S si allena per le Europee. Con Di Battista in attacco : Sarà Alessandro Di Battista il protagonista della campagna M5s per le Europee. Secondo quanto viene riferito all'AGI, l'ex deputato 5 stelle avrà un ruolo di primo piano non solo come 'frontman' nelle iniziative a fianco del leader Luigi Di Maio, ma anche nella messa a punto della strategia politica da seguire nei prossimi mesi di campagna elettorale. Di Battista "ci metterà la testa", spiegano dai piani alti del Movimento, per ...

Salvini a cena con la Boschi e altri renziani del PD - Di Battista (M5S) chiede spiegazioni : Salvini alla stessa cena assieme alla Boschi? Sembra incredibile, ma è avvenuto. A una serata organizzata dall'associazione Fino, a Roma, sono stati effettivamente presenti moltissimi personaggi di primo piano della scena politica e di quella economica del paese, tra cui lo stesso Salvini e molti renziani. Immediate, sono scattate le critiche da parte del M5S, ma Salvini rassicura sul fatto che si sarebbe trattato solo di un impegno legato ai ...

M5S - Di Maio : “Campagna elettorale di Di Battista? Lui la fa gratis - non è pagato da italiani. Di cosa si deve vergognare?” : “Io vengo sempre criticato, ma siamo andati a Strasburgo per dire che quel Parlamento per noi si taglia e che di Parlamento ne basta uno”. Si difende così a Dimartedì (La7) il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, dalle critiche rivoltegli per il suo viaggio a Strasburgo con Alessandro Di Battista. Il ministro dello Sviluppo Economico continua:”Il Parlamento della Ue si riunisce quasi sempre a Bruxelles e poi 40 giorni ...

Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio - il viaggio in auto della disperazione. M5S - la situazione precipita : Dietro il viaggio in auto di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista c'è tutta la disperazione del Movimento 5 Stelle. La trasferta alla "Totò e Peppino" dei due grillini a Strasburgo (nota infausta: organizzata nel giorno del rientro di Cesare Battisti in Italia che mediaticamente ha divorato ogni a

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista lanciano campagna M5S per le Europee : “O Ue cambia o crolla” : Un viaggio in auto verso Strasburgo per lanciare la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni Europee: Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista parlano in diretta Facebook per annunciare il percorso che porterà il M5s al voto di maggio. "L'Europa o si mette in testa che si cambiano i trattati o crolla, e se crolla l'Europa non è colpa del M5s", affermano.Continua a leggere

Alessandro Di Battista boicotta Luigi Di Maio - retroscena M5S : come è scoppiata la guerra : Il sospetto è che Di Battista, oltre che contro Salvini, operi contro lo stesso Di Maio, alla ricerca di quel consenso perduto che potrà impiegare nella sua prossima battaglia politica. Una ...

Di Battista (M5S) : 'La Tav non si deve fare' - sui migranti : 'Baglioni ha fatto bene' : Di Battista anche stavolta non ha deluso chi voleva parole molto nette. In un'intervista sul Nove ha tirato dritto su tutti i punti caldi della politica odierna. Sulla Tav si è dichiarato fortemente contrario. Non respinge l'idea di un Referendum, ma resta dell'idea che l'opera è assolutamente inutile. Sulla questione invece dei migranti e delle parole di Baglioni, ha affermato che il cantante ha fatto bene a dire tutto quello che ...

Accordi&Disaccordi - Alessandro Di Battista su Nove : “Alle europee farò campagna elettorale. Non so se sarò il leader M5S alle politiche” : “farò la campagna per le elezioni europee, ma non so se sarò il leader M5s alle prossime elezioni politiche”. Lo ha dichiarato Alessandro Di Battista, ospite ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk di approfondimento politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda su Nove il venerdì alle 22:45. ‘Accordi&Disaccordi’ (5 episodi x 60’) è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia ed è disponibile ...

Alessandro Di Battista : “Giusto che M5S sia leale alla Lega - c’è un contratto di governo” : Per Alessandro Di Battista la riforma della Lettima difesa contiene "robe descritte come drammatiche e delle cose giuste". Poi ha aggiunto: "Per me la cosa migliore oggi da fare è tirar fuori denari per aumentare le assunzioni nelle forze dell'ordine e pagarle anche di più. È la prima cosa che farei"Continua a leggere

Luigi Di Maio - la fuga negli Stati Uniti dopo il ritorno di Di Battista : forse - nel M5S... : Strane coincidenza nel M5s. Coincidenze di cui dà conto l'agenzia di stampa AdnKronos, che fa sapere che Luigi Di Maio - oggi, martedì 8 gennaio, a Bruxelles per lavorare sulle strategie elettorali grilline in vista delle elezioni europee -, "la settimana prossima dovrebbe tornare nuovamente negli S