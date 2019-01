Dario Argento stronca ' Suspiria' | ' Nel remake poca paura e niente musica'

Dario Argento boccia Guadagnino : "Il suo remake di Suspiria ha tradito lo spirito originale" : Dario Argento boccia il remake di Suspiria. Il regista ha fatto sapere a Un giorno da Pecora di non aver apprezzato il rifacimento di Fabio Guadagnino, nei cinema dal 1° gennaio. "Ho visto il remake di 'Suspiria' al cinema. Non mi ha entusiasmato, ha tradito lo spirito del film originale", ha detto durante la trasmissione condotta da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.Dario Argento ha raccontato cosa manca al film di Guadagnino per essere ...

Dario Argento : 'Ho avuto paura di essere ucciso dagli stalker' : Il regista Dario Argento, ospite di Caterina Balivo nel programma Vieni da me, ha spiazzato tutti facendo una confessione sorprendente: ha ammesso di essere stato perseguitato da alcuni stalker, sia in America che in Italia. Proprio per questo il maestro dell'horror si è trovato in preda al timore di essere assassinato. L'artista ha poi spiegato che per fortuna gli stalker desistevano dai loro intenti criminosi, come “stufandosi” della loro ...

Dario Argento/ Il messaggio a sorpresa di Asia : e su Fabrizio Corona - 'Ho parlato con lui ma...' - Vieni da me - : Dario Argento a Vieni da Me, dalla sua carriera alla difesa della figlia Asia: 'Pronto ad appoggiarla sempre'. Si parlerà anche di lei oggi?

Caterina Balivo - Dario Argento : rivelazioni su sua figlia Asia : Ospite di Vieni da Me, il programma condotto da Caterina Balivo, Dario Argento è tornato a parlare della storia d’amore fra sua figlia Asia e Fabrizio Corona. Come è ormai noto l’ex re dei paparazzi e la regista hanno vissuto una breve love story, molto discussa, terminata bruscamente qualche settimana fa. Asia e Corona si erano conosciuti durante un incontro di lavoro ed era immediatamente scoppiata la passione. Poi erano arrivate ...

Vieni da me - Dario Argento teme per la figlia Asia : 'Un anno pesante per me e per lei - ha sbagliato tanto' : Dario Argento a Vieni da me si è confidato in un'intervista a cuore aperto da Caterina Balivo , parlando dello stalking subito e del rapporto con la figlia Asia. Hai mai avuto paura? 'Ho avuto paura ...

Dario Argento rivela : “Ho paura degli stalker - temevo di essere ucciso. È stato un anno pesante per me e Asia” : “Ho avuto paura degli stalker. Mi hanno stalkerizzato in vari momenti della mia vita, in America e in Italia. Alcuni li ho denunciati. Avevo paura di essere ucciso. È brutto vivere con questa pura perché non vuoi più uscire, aspetti il momento che questa persona si stufi. Poi quando si stufano spariscono. A volte avrei preferito non essere Dario Argento e provocare queste emozioni così forti nella gente, che finiva per perdere la testa”. Ospite ...

Dario Argento / 'Il remake di Suspiria di Guadagnino? Mi ha fatto girare...' - Vieni da me - : DARIO ARGENTO a Vieni da Me, dalla sua carriera alla difesa della figlia Asia: 'Pronto ad appoggiarla sempre'. Si parlerà anche di lei oggi?