Ciclismo | la nuova vita di Filippo Pozzato! Domenica farà l’esordio in Serie B da

Ciclismo – Svelata la nuova divisa del Team Wilier Force 7C [GALLERY] : GSG Cycling Wear presenta la divisa del Team Wilier Force 7C GSG Cycling Wear dopo aver annunciato la partnership con il Team Wilier Force 7C ha presentato, nel corso di un evento a San Martino di Castrozza, la divisa 2019 del Team. Dal punto di vista grafico la divisa riprende lo stile dell’edizione 2018 anche se aumenta la presenza del colore arancione ed è eliminato l’elemento grafico del tricolore. Da un punto di vista tecnico, invece, ...

La nuova vita di Danilo Di Luca : “Le cause della crisi del Ciclismo italiano. Aru tornerà grande. Faccio il lavoro dei miei sogni” : ESCLUSIVA OA SPORT – Danilo Di Luca non può fare a meno del ciclismo. Le due ruote rappresentano il fulcro dell’intera vita per il Killer di Spoltore. L’ex-professionista abruzzese ha intrapreso con profitto da qualche anno una nuova attività da imprenditore, progettando e facendo realizzare biciclette e scarpe da strada. Nel frattempo il vincitore del Giro d’Italia 2007 resta attento alle dinamiche del grande ciclismo ...

Ciclismo - una nuova De Rosa con freni a disco per la Nippo Fantini : Non solo gli organici delle squadre si presenteranno rinnovati al via della stagione di Ciclismo 2019, ormai alle porte, ma anche le maglie e le biciclette. La Nippo Fantini Faizanè ha svelato le De Rosa con cui Marco Canola, Moreno Moser e gli altri corridori del team saranno in corsa dal prossimo gennaio. La partnership tra la squadra italo giapponese e lo storico marchio milanese è ormai consolidata, ma nel 2019 le bici saranno rinnovate con ...

Ciclismo – Il Team Bianchi Countervail presenta la nuova maglia! : Il Team Bianchi Countervail presenta la nuova maglia. Sul mercato rinnovato l’accordo con gli élite Nadir Colledani, Stephane Tempier e Chiara Teocchi Il 2018 volge al termine e il Team Bianchi Countervail si prepara alla nuova stagione agonistica, con rinnovate ambizioni sia nel ciclocross, sia nel cross country. La prima novità riguarda il look: la maglia 2019 esce dalla tradizione recente proponendo un design con un taglio ...

Ciclismo - la nuova vita di Andy Schleck : ‘Non ho rimpianti per la mia carriera’ : Andy Schleck è uno dei grandi talenti non pienamente compiuti del Ciclismo. Il corridore lussemburghese si era rivelato giovanissimo, arrivando secondo al Giro d’Italia ad appena 22 anni e confermando poi tutto il suo talento al Tour de France e nelle classiche delle Ardenne. La sua carriera però è precipitata presto: l’ultima stagione ad altissimi livelli è stata quella del 2011, a soli 26 anni, con una spettacolare vittoria sul Galibier dopo ...

Ciclismo - Marta Bastianelli si accasa alla Virtu Cycling Women. Nuova avventura per la Campionessa d’Europa : Marta Bastianelli si è accasata alla Virtu Cycling Women. La Campionessa d’Europa in carica, nonché iridata nel 2007, ha deciso di sposare la causa di questo team danese “che è conosciuto per il suo ambiente molto easy, per le sue ambizioni e per il suo modo di correre. Si tratta di una perfetta combinazione per me“. La 31enne laziale, che quest’anno ha vinto anche la Settimana Valenciana e la Gent-Wevelgem oltre al Giro ...

Ciclismo - la BMC diventa CCC : una nuova maglia color arancio - la bici e i corridori : L’uscita di scena del Team BMC e l’arrivo al suo posto della CCC sarà una delle maggiori novità della stagione di Ciclismo 2019. Lo squadrone rossonero ha lasciato un’impronta profonda nell’ultimo decennio di corse, vincendo tanto sia nelle classiche che nei grandi giri con campioni come Evans, Van Avermaet e Gilbert, e dando l’immagine di un gruppo dinamico e sempre all’avanguardia. Dopo la morte di Andy Rihs, il proprietario dell’azienda BMC, ...

Ciclismo - Peter Sagan si diverte in ritiro e si prepara per la nuova stagione : La Spagna è stata presa d’assalto in questi giorni da una grande quantità di squadre di Ciclismo che stanno iniziando a preparare la stagione 2019. Se qualche anno fa era in Italia che si concentravano i ritiri invernali delle formazioni professionistiche ora è alle Baleari e nella Comunità Valenciana che i corridori hanno trovato il clima, le strutture e tutto quello che serve per ricominciare ad allenarsi. Tra i tanti, ha scelto questo ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “La prossima settimana pianificheremo la nuova stagione - Giro e Tour sono molto interessanti” : È stato uno dei grandi protagonisti nella serata di ieri a Milano per quanto riguarda i Gazzetta Sports Awards. Vincenzo Nibali è stato premiato come Legends per la sua nuova impresa nel 2018: la conquista della Milano-Sanremo. Il corridore della Bahrain-Merida non si accontenta e punta ancora in grande. “La notizia di essere tra i grandi dello sport italiano ti lascia un sapore bellissimo”. Sul trionfo più bello della passata ...

Ciclismo – Il Team Sky si colora di blu e nero - svelata la nuova divisa per il 2019 [FOTO] : Il Team Sky ha svelato il suo nuovo kit per la stagione 2019: elegante ritorno al nero per il decimo anno della squadra La stagione 2019 di Ciclismo è alle porte: i corridori sono pronti per i ritiri con le rispettive squadre, in vista dei primi appuntamenti che regaleranno spettacolo sin dai primi mesi del nuovo anno. Pronti alle grandi sfide del 2019, i corridori del Team Sky hanno indossato la nuova divisa per svelarla a tutti i ...