Colpita al viso da cavallo:grave 17enne - TelevideoRai101

Unaè rimastamente ferita a Paveto (centro dell'entroterra Genovese), a causa di un calcio ricevuto al volto da un. La giovane era in un maneggio quando l'animale l'ha. Sul posto sono intervenuti i medici e l'elicottero dei vigili del fuoco per il trasferimento, in codice rosso, all'ospedale San Martino di Genova. La giovane ha riportato un trauma facciale. E' stata sempre vigile e cosciente ma è stata trattenuta sotto osservazione.(Di giovedì 17 gennaio 2019)