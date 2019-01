A novembre crolla la produzione industriale | -2 | 6%

?Istat - la produzione industriale crolla a novembre : -2 - 6% rispetto al 2017 : A novembre 2018, l'Istat stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca dell'1,6% rispetto a ottobre. Nella media del trimestre settembre?novembre 2018...

Giappone : crollano ordini macchinari industriali - -16 - 8% in novembre - : Si moltiplicano i segnali di debolezza in arrivo dall'economia Giapponese. In novembre, secondo la stima preliminari dell'associazione di settore Japan Machine Tool Builders' Association, gli ordini dei macchinari industriali hanno segnato un crollo del ...

Mercato auto - a novembre vendite in calo del 6 - 3 . Crolla il diesel -26 - bene FCA" : Il calo di fiducia dei consumatori riflette, non solo componenti psicologiche, ma anche il reale andamento dell'economia con il prodotto interno lordo che nel terzo trimestre di quest'anno dopo ...

Ascolti TV | Venerdì 16 novembre 2018. Vince Tale e Quale Show (21.61%) - Scherzi a Parte crolla (16.06%) : Giorgio Panariello a Tale e Quale Nella serata di ieri, Venerdì 16 novembre 2018, su Rai1 – dalle 21.34 alle 00.5 – la semifinale del torneo di Tale e Quale Show 2018 ha conquistato 4.397.000 spettatori pari al 21.61% di share. Su Canale 5 – dalle 21.38 alle 0.25 – la seconda puntata di Scherzi a Parte ha raccolto davanti al video 3.061.000 spettatori pari al 16.06% di share (Scherzi a Parte a Parte della durata di 4 ...

Ascolti TV | Venerdì 16 novembre 2018. Vince Tale e Quale Show (21.61%) - Bonolis crolla (16.06%) : Giorgio Panariello a Tale e Quale Nella serata di ieri, Venerdì 16 novembre 2018, su Rai1 la semifinale del torneo di Tale e Quale Show 2018 ha conquistato 4.397.000 spettatori pari al 21.61% di share. Su Canale 5 la seconda puntata di Scherzi a Parte ha raccolto davanti al video 3.061.000 spettatori pari al 16.06% di share. Su Rai2 Nemo ha interessato 1.013.000 spettatori pari al 4.62% di share. Su Italia 1 Self/less ha intrattenuto 904.000 ...

Ascolti tv 8 novembre : crolla il Grande Fratello Vip - flop Pechino Express : Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata agli Ascolti della giornata di ieri, giovedì 8 novembre, caratterizzata dalla messa in onda in prime time della nuova puntata del Grande Fratello Vip 3, condotto da Ilary Blasi. Su Raiuno, invece, nuovo appuntamento con la fiction L'Allieva 2, mentre su Raitre è tornata in onda la trasmissione La tv delle ragazze. condotta da Serena Dandini, a trent'anni dalla prima puntata. Un giovedì ...