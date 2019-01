Carige | Di Maio | “Chiederemo e pubblicheremo elenco dei debitori Verificare se ci sono

Salvini e Di Maio vogliono la Carige di Stato. Tria frena : meglio soluzione di mercato : I due vicepremier spingono apertamente per la nazionalizzazione. Il ministro dell’Economia più cauto: «Governo pronto a realizzare quanto necessario e con le modalità più opportune per la salvaguardia dei risparmiatori e del tessuto economico di riferimento in coerenza con il quadro normativo europeo»...

Carige - opposizione : basta bugie. Di Maio : Se metteremo soldi - sarà dello Stato : Pd e Forza Italia: il Governo ha fatto dietrofront sulle banche. Il vicepremier Di Maio: 'Non è un salvataggio, se metteremo i soldi la banca sarà nazionalizzata'. Giorgetti: 'È ipotesi concreta'. No ...

Carige - per Di Maio è 'nazionalizzazione' : la parola che non piace alla Lega : E continuo a ritenere che economia e Stato siano separati. Sulla nazionalizzazione degli istituti di credito mi trovo proprio in disaccordo. Carige ha risorse e forze per rialzarsi sulle proprie ...

Carige - Di Maio chiede ai commissari di pubblicare l'elenco dei debitori della banca : Dopo la decisione dell'esecutivo giallo-verde dI salvare il banco ligure, il vice presidente del Consiglio, Luigi Di Maio , ha chiesto di mettere nero su bianco nomi e cognomi dei responsabili che ...

Carige - Di Maio : “Nazionalizzazione unica strada. Si pubblichi lista debitori. Capo della commissione d’inchiesta? Paragone” : La richiesta ai commissari di Carige di pubblicare l’elenco dei debitori, la cui unica via per il salvataggio è la nazionalizzazione, e il senatore pentastellato Gianluigi Paragone a Capo della commissione d’inchiesta sulle banche. Dopo le tensioni per il decreto approvato in dieci minuti che ricalca – nella forma e nella sostanza – quello del governo Gentiloni per Mps, Luigi Di Maio rilancia. “Nazionalizzazione ...

Carige - Di Maio ai commissari : "Pubblicare elenco debitori" : "Chiederò formalmente, e lo faccio ora pubblicamente, ai commissari di Carige di pubblicare l'elenco dei debitori della banca. Vogliamo capire per chi e per quali ragioni Carige è stata ridotta in ...

Carige - Bernini (FI) a Di Maio : 'Basta raccontare bugie - hanno le gambe corte' : Con un post sul blog personale e anche sul suo profilo Twitter, la capogruppo al Senato di Forza Italia, l'avvocato e docente universitaria di diritto pubblico comparato Anna Maria Bernini, ha parlato della questione legata al salvataggio della Banca Carige ad opera della maggioranza governativa targata M5S-Lega. La senatrice Bernini a Di Maio: 'Basta menzogne' Sulla suddetta questione, l'ex ministro delle politiche europee ha invitato ...

“Non abbiamo dato un euro alle banche” : un fact-checking di Di Maio su Carige : (foto: Alessia Pierdomenico/Bloomberg) Dieci punti per spiegare perché il decreto su Banca Carige sarebbe diverso da quelli con cui i governi della scorsa legislatura salvarono Banca Etruria e le popolari venete. Compito arduo, dato che, come ha scritto Il Sole 24 Ore, il testo approvato dal governo Conte è un sostanziale copia-incolla di quello dell’esecutivo Gentiloni. Eppure il vicepremier Luigi Di Maio non si sottrae al compito. E sul ...

Carige - quando Di Maio rimproverava a Gentiloni e al Pd : “Regalati 20 miliardi di euro alle banche” : Era l’8 marzo del 2017. Intervenendo in aula alla Camera l’allora deputato Luigi Di Maio attaccava Paolo Gentiloni e il suo governo, colpevole secondo l’attuale vicepremier M5S di avere, con il decreto del dicembre 2016, “trasferito miliardi di euro alle banche“ come primo atto del nuovo esecutivo: “dopo che per anni ci avete detto che non c’erano fondi per il reddito di cittadinanza, per le forze ...

Carige - Di Maio : "Non è un salvataggio - ma una nazionalizzazione" : 'Quella di Carige non è un salvataggio ma una nazionalizzazione'. Il vicepremier Luigi Di Maio interviene così sulla questione Carige . 'La regola è una - dice, in un'intervista al Fatto Quotidiano -: ...

Di Maio su Carige : "Non è un salvataggio ma una nazionalizzazione" : "Quella di Carige non è un salvataggio ma una nazionalizzazione". Lo dice il vicepremier, Luigi Di Maio, in un'intervista al Fatto quotidiano, a proposito del decreto approvato dal governo in un cdm notturno del 7 gennaio."La regola è una - spiega Di Maio - se lo Stato mette i soldi in una banca, quella banca diventa dello Stato. Lo abbiamo sempre sostenuto. E comunque per ora non ci abbiamo messo un euro. Di certo non la ...

Carige - rivolta della base M5s contro Luigi Di Maio : 'Ci prendete per il c**o' : Sei una delusione politica, siete peggio dei predecessori, fate le stesse cose e cambiate nome'. Tanto che su Twitter qualcuno lancia persino l' hashatg: '#Carige is the new Etruria'. E mentre c' è ...

Carige - rivolta della base M5s contro Luigi Di Maio : "Ci prendete per il c**o" : Sorpresa, delusione, sgomento, rabbia. I grillini guardano nello specchio a cinque stelle e non si riconoscono più. Anzi, si chiedono se quelle facce lì, sono davvero quelle che hanno votato. L' affare Carige è peggio del tradimento sulle Trivelle, del valzer sulla Tav, dei clandestini lasciati in m

Per Di Maio banca Carige è stata nazionalizzata : "Quella di Carige non è un salvataggio ma una nazionalizzazione". Lo dice il vicepremier, Luigi Di Maio, in un'intervista al Fatto Quotidiano. "La regola è una - spiega Di Maio - se lo Stato mette i soldi in una banca, quella banca diventa dello Stato. Lo abbiamo sempre sostenuto. E comunque per ora non ci abbiamo messo un euro. Di certo non la ripuliremo per venderla e non faremo favori a qualche ...