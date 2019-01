Il mercato low cost della Roma, Pallotta vuole abbassare il tetto ingaggi

ilnapolista

(Di lunedì 7 gennaio 2019) “Tante idee, budget al minimo” Il titolo del Messaggero è tutto un programma: “Monchi-Eusebio, patto low”. Sommario: “Ds e allenatore, oggi incontro per definire il futuro: tante idee e budget al minimo. Di Francesco aspetta un difensore e un centrocampista, ma prima c’è da vendere”.Il titolo di un altro articolo è ancora più eloquente: “priorità all’o più che al profilo”. Ugo Trani scrive dell’opportunità diare Miranda in uscita dall’Inter ma il brasiliano guadagna troppo.L’obiettivo Miranda “Lo stop all’eventuale trattativa viene dallo stipendio del giocatore: 3,5 milioni. L’acquisto giusto, dunque, con l’o però sbagliato. Perché non rientra nei paletti imposti daal management,retto ad, già a gennaio, ilo del personale che, nel bilancio (30 giugno scorso) è salito a 158 milioni lordi ...