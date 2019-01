Tifoso ucciso a Milano | trovata la seconda auto | otto indagati a Napoli per omicidio

Tifoso ucciso - domiciliari ultrà Da Ros : 14.55 Luca Da Ros, il Tifoso ultrà dell'Inter arrestato per gli incidenti del 26 dicembre scorso prima della partita Inter-Napoli costati la vita a Daniele Belardinelli, Tifoso del Varese, ha ottenuto i domiciliari . A concederglieli il gip Salvini dopo il lungo interrogatorio ieri davanti ai pm. Il giudice spiega che l' ultrà ha fornito ai magistrati"numerosi dettagli utili" sulle "modalità dell'attacco" e per "risalire ai responsabili ...

Ultrà ucciso a Milano - l'ultima ipotesi : alla guida dell'auto killer un parente del Tifoso sotto inchiesta : La Procura di Milano sta effettuando una serie di verifiche per capire chi il 26 dicembre fosse alla guida della Volvo Station Wagon sequestrata ieri a Napoli, auto che era nella...

Morte Belardinelli - indagato 25enne ultrà Napoli/ Ultime notizie - "guidava auto che ha ucciso Tifoso a Milano" : Scontri prima di Inter- Napoli , indagato 25enne ultrà Curva Napoli per la Morte del tifoso Daniele Belardinelli : 'guidava l' auto che ha investito Dedè'

Tifoso ucciso negli scontri di Milano - indagato per omicidio ultrà del Napoli : È stato iscritto stamani nel registro degli indagati per omicidio volontario l' ultrà del Napoli di 25 anni che sarebbe stato alla guida della Volvo B40 station wagon, sequestrata...

Tifoso ucciso negli scontri di Milano - indagato per omicidio ultrà del Napoli : È stato iscritto stamani nel registro degli indagati per omicidio volontario l' ultrà del Napoli di 25 anni che sarebbe stato alla guida della Volvo B40 station wagon, sequestrata...

Tifoso ucciso - auto sequestrata a Napoli : sequestrata a Napoli un' auto che era presente il 26 dicembre in via Novara a Milano durante gli scontri tra tifosi nei quali è morto Daniele Belardinelli. Si tratta di un'Audi station wagon intestata ...

Tifoso ucciso - Piovella : investito 2 auto : 19.55 Sarebbero state due le vetture che hanno investito Daniele Belardinelli; forse facevano parte della carovana di macchine degli ultrà napoletani. Lo ha detto il capo ultrà della curva dell'Inter Marco Piovella, interrogato per 3 ore dal gip dopo l'arresto per gli scontri del 26 dicembre prima di Inter-Napoli. L'ultra ha ammesso la sua partecipazione al blitz, ma non ha voluto rispondere a domande specifiche sulle sue condotte e sul suo ...