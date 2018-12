Luigi Di Maio tradito da Casaleggio : "Siete impazziti?" - il retroscena sulla guerra interna al M5s : tradito: Luigi Di Maio, forse per la prima volta, si ribella alla "macchina" di Davide Casaleggio. Il post sul Blog delle Stelle (sito ufficiale del M5s) sul "complotto dei poteri forti" contro il governo e il "terrorismo mediatico" che metterebbe "a rischio la democrazia come mai negli ultimi 70 an

Luigi Di Maio umiliato a suon di cartelli da Laura Boldrini : che brutta fine per il grillino : Luigi Di Maio riesce nell'impresa di farsi ridicolizzare da Laura Boldrini. La fu presidenta della Camera, infatti, ha postato su Facebook un video in cui spiega con alcuni cartelli scritti a mano che cosa ne pensa della manovra. Ovviamente nulla di buono. La Boldrinova cita Bob Dylan nel video di S

Luigi Di Maio - il tragico futuro di un capocomico : cosa gli accadrà nei prossimi mesi : Se non fosse per la complicata situazione in cui il governo gialloverde sta spingendo l' Italia, ci sarebbe da sbellicarsi dal ridere. Non perché contenti di assistere al declino di un Paese che fino ...

Alessandro Di Battista - la follia di Luigi Di Maio : a Palazzo Chigi per marcare Giuseppe Conte : Come se Luigi Di Maio non bastasse, ora ci tocca subire anche il ritorno di Alessandro Di Battista , in Italia dopo aver a lungo oziato in Sud America. I due leader grillini a brigare insieme, due ...

Luigi Di Maio smascherato da Luigi Bisignani : 'Ecco chi ha piazzato in Rai' : Nel mirino di Luigi Bisignani , nel suo intervento su Il Tempo di domenica 30 dicembre, ci finiscono le nomine Rai e, in particolar modo, il metodo utilizzato dal capo politico del M5s. ' Luigi Di ...

Luigi Di Maio trema - quale Ministero vuole Matteo Salvini : rimpasto e fine del governo? : Ma il retroscena di Repubblica sulle manovre dentro il governo , ufficialmente smentite, dopo l'incauta ammissione del premier Giuseppe Conte , punta i fari su una partita tutta politica tra Lega e ...

Luigi Di Maio vuole far fuori Barbara Lezzi : fuoco amico M5s - la voci impazzite sul rimpasto : La ministra per il Sud ha i giorni contati? La grillina Barbara Lezzi, spesso disastrosa in tv, nonostante le smentite sul rimpasto di governo sarebbe finita nel mirino incrociato di Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il primo, leader del M5s e quindi capo della Lezzi, non avrebbe digerito i disastri m

Giuseppe Conte - il gioco sporchissimo di Luigi Di Maio per farlo fuori e sostituirlo : retroscena-terremoto : La partita adesso è tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini, ma con Luigi Di Maio in attesa febbrile. E l'accelerazione della crisi, con le frasi "incaute" del premier su "tagliando al contratto di governo" e "rimpasto possibile", è da leggere sotto un'ottica nuova: Conte non è scivolato, ma ha messo su

Luigi Di Maio - sondaggio Ixè da incubo : quanti punti ha perso il M5s da quando è al governo : Natale amarissimo per Luigi Di Maio e il M5s. Il sondaggio Ixè per l'HuffingtonPost certifica la crisi dei grillini, che da quando sono al governo hanno perso un punto al mese. Leggi anche: Salvini, mai accaduto prima. Campanello d'allarme Pagnoncelli: di quanto è calata la Lega in un mese Lo scorso

Luigi Di Maio - l'M5s paga 1 - 6 milioni di euro l'anno i giornalisti : Ce l'hanno coi giornalisti, i 5 Stelle. E con la abolizione dei contributi pubblici ai giornali hanno dato sfogo alle loro pulsioni. Ma in realtà, ogni anno versano quasi 1,6 milioni di euro nelle tasche di "alcuni" giornalisti: ovvero coloro che sono riusciti a entrare nei "gangli" del sistema M5S

Luigi Di Maio - nuove grane in arrivo dai dissidenti M5S : 'no a vincolo di mandato e ridimensionare Lega' : Il vincolo di mandato è uno dei capisaldi dei grillini , che hanno sempre stigmatizzato il trasformismo della politica e si apprestano dunque ad abolire l'assenza del vincolo previsto in Costituzione.

Guido Bertolaso ha scritto una lettera a Luigi Di Maio chiedendogli di non indossare più la maglia della Protezione Civile : Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile, ha scritto una lettera a Luigi Di Maio sul Corriere della Sera criticandolo per essere andato a Catania, colpita nella notte tra il 26 e il 27 dicembre da un forte terremoto, indossando una