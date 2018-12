Biglietti Napoli-Spal | come acquistare i tickets per la sfida del San Paolo del 22

Inter-Napoli - che successo per il “boxing day” : già venduti 56.000 Biglietti : 56.000 biglietti per la gara del 26 gennaio alle 20.30 tra Inter e Napoli sono già stati venduti ed il numero è destinato a salire Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni per la sfida del 26 gennaio alle 20.30 tra Inter e Napoli. Per il big match della 18esima giornata di Serie A in programma allo stadio ‘Meazza’, annuncia il club nerazzurro, sono già stati venduti 56.000 biglietti. Tutti i tifosi verranno coinvolti in una ...

Napoli-Spal - Biglietti in vendita da domani : curve a 12 euro : La prossima in casa Il Napoli ha annunciato l’inizio della campagna di vendita dei biglietti per il prossimo match interno. Napoli-Spal si giocherà sabato 22 Dicembre 2018 alle ore 15.00, e sono stati predisposti prezzi popolari. Sotto, il listino completo. Qui, sul sito del Napoli, tutte le informazioni per la vendita. Tribuna Posillipo: 35,00 euro; Tribuna Nisida: 25,00 euro; Tribuna Family: 10,00 euro (Adulto)/ 5,00 euro (Under ...

Liverpool-Napoli - Biglietti in vendita : prezzi e modalità d'acquisto : ... fino alle ore 17.00 di Venerdì 30 Novembre 2018 e comunque fino ad esaurimento dei posti, sara' disponibile la prenotazione di un voucher mediante l'acquisto on line dal sito internet sport.

Napoli-Frosinone - da domani i Biglietti : curve a 12 euro : La prossima in casa Il Napoli ha annunciato l’inizio della campagna di vendita dei biglietti per il prossimo match interno. Napoli-Frosinone si giocherà sabato 8 Dicembre 2018 alle ore 15.00, e sono stati predisposti prezzi popolari. Sotto, il listino completo. Qui, sul sito del Napoli, tutte le informazioni per la vendita. Tribuna Posillipo: 35,00 euro; Tribuna Nisida: 25,00 euro; Tribuna Family: 10,00 euro (Adulto)/ 5,00 euro (Under ...

Biglietti Napoli-Stella Rossa : come acquistare gli ultimi tickets per la quinta giornata di Champions League : Tra le gare del quinto turno della Champions League di calcio, che si disputerà tra domani e mercoledì, c’è l’incontro tra Napoli e Stella Rossa, in programma mercoledì alle ore 21.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i partenopei, primi nel Girone C assieme al Liverpool a quota 6, ed i serbi, ultimi con 4 punti. Il Napoli in casa ha ottenuto finora quattro punti in due partite, frutto di una vittoria ed un pareggio, con due gol fatti ed uno ...

Corsport : Napoli-Chievo - già 35mila Biglietti venduti : Una buona prevendita Napoli-Chievo con un San Paolo pieno, o quasi. La notizia arriva dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina, il dato della prevendita per il match di domenica supera già i 35mila biglietti venduti. In questo modo, il club partenopeo avrebbe già battuto il suo record stagionale di affluenza al San Paolo per una partita di Serie A (Napoli-Milan si è giocata davanti a 34mila spettatori). Pochi giorni dopo ci sarà anche ...

Napoli-Stella Rossa - Biglietti in vendita : curve 40 euro : Il Napoli annuncia che è partita la vendita dei biglietti per Napoli-Stella Rossa di Champions che si disputerà mercoledì 28 novembre alle 21. Ricordiamo che per la Champions il Napoli ha messo in vendita anche i mini abbonamenti. Ora resta la terza e ultima partita. Si precisa che le prime tre file delle Tribune Posillipo e Nisida nonché le prime due file dei settori Distinti, Curva A e Curva B, hanno subito o subiranno delle variazioni per i ...

Napoli-Chievo - Biglietti in vendita da domani : curve a 12 euro : Prezzi popolari Napoli-Chievo, parte domani la campagna di vendita per il primo match dopo la sosta. La sfida ai gialloblu si giocherà allo stadio San Paolo domenica 25 Novembre 2018 alle ore 15.00. Qui tutte le informazioni per la vendita, sotto il listino prezzi completo: Tribuna Posillipo: 35,00 euro Tribuna Nisida: € 25,00 euro Tribuna Family: Adulto 10,00 euro / 5,00 euro Under 12 Distinti: 18,00 euro curve: 12,00 euro. L'articolo ...

I Biglietti Champions del Napoli sono i meno costosi in Italia : L’analisi di Calcio&Finanza Napoli-Liverpool e Napoli-Psg sono state due partite per tutte le tasche. Secondo un’analisi effettuata da Calcio&Finanza, i biglietti dei due match di Champions League giocati dal Napoli al San Paolo hanno avuto dei costi molto più bassi rispetto ad altre partite della stessa competizione. Costi più contenuti anche rispetto ad altre sfide europee del Napoli, nel passato recente. Contro il ...

Biglietti Napoli-PSG - Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il match clou del San Paolo : Martedì 6 novembre si accendono le luci della Champions League al San Paolo: quarto turno della fase a gironi, c’è il big match in terra campana, si sfidano alle 21 Napoli e Paris Saint Germain per un incontro che può risultare già fondamentale in chiave conquista degli ottavi di finale. Gli azzurri hanno l’occasione per chiudere la pratica: dopo l’impresa con il Liverpool e quella sfiorata a Parigi c’è la possibilità di ...

'Insieme live tour' - il Mattino ti regala i Biglietti per vedere Maggie e Bianca a Napoli : Maggie & Bianca, le protagoniste dell'acclamata serie in onda su Rai Gulp, tornano dal vivo con l''Insieme live tour' che partirà da Napoli il 4 novembre, alle 17 al Palapartenope. Sarà uno spettacolo ...