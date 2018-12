Crollato lo smartphone pieghevole LG | niente CES 2019 | discorso rimandato

optimaitalia

(Di lunedì 17 dicembre 2018)Dispiace deludere quelli che attendevano notizie sul primoLG, che, secondo le indicazioni di Evleaks, sarebbe dovuto arrivare a margine del CESdi Las Vegas. Purtroppo, è lo stesso leaker ad andare in controtendenza a quanto da lui dichiarato in tempi non sospetti: le possibilità che il prodotto sia presentato presso la più importante fiera tecnologia di gennaio sono crollate, almeno stando alle sue ultime affermazioni.Vi starete, a questo punto, chiedendo quale potrebbe essere la prossima data utile, visto che loLG non dovrebbe essere in discussione: ebbene, una vetrina altrettanto interessante è quella del MWCdi Barcellona, in programma un paio di mesi più tardi. Il colosso coreano, per allora, potrebbe aver preparato il terreno per il debutto di un prodotto che l'utenza sta aspettando da tempo immemore, provando anche a ...