Morto Felice Pulici | il portiere della Lazio campione d' Italia 1974

Morto Felice Pulici - portiere della Lazio-scudetto del 1974 : Lutto per il calcio italiano: è Morto Felice Pulici , portiere del primo scudetto della Lazio. Lo apprende l'Ansa. L'ex numero 1 biancoceleste aveva 73 anni. Qualche tempo fa sempre di quella squadra se n'era andato Mario Facco. Sette anni fa era Morto Giorgio Chinaglia.

