Rinnovo Icardi | il tweet di Wanda | ' ' Alle 00 30 sono qui a leggere le pagine' '

Inter - Icardi verso Rinnovo contratto : ANSA, - MILANO, 15 DIC - Icardi-Inter, si va verso il rinnovo. La conferma arriva direttamente da Wanda Nara, moglie e agente del capitano nerazzurro, che nella notte ha scritto su Twitter: ''Sono le ...

Gran Galà del Calcio - Ausilio blinda Icardi : “non c’è nessun problema sul Rinnovo - lui incarna l’Inter” : Il direttore sportivo dell’Inter ha parlato del futuro di Mauro Icardi, sottolineando come rimarrà a lungo con i colori nerazzurri addosso “Non c’è nessun problema, Icardi è Inter in tutto e per tutto. Siamo strafelicissimi del nostro capitano, come calciatore ma, soprattutto, come uomo. Penso abbia dimostrato di meritare oltre alla maglia dell’Inter, anche la fascia di capitano“. Il direttore sportivo ...

Icardi : 'Gioco solo per il gol. Juve o Real? Rinnovo per vincere con l'Inter' : Mauro Icardi promette fedeltà all'Inter. L'attaccante argentino ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport : 'Ho sempre chiarito i miei obiettivi. Il primo era giocare in Champions e l'abbiamo raggiunto. Il secondo è vincere qualcosa con questa maglia. Il Rinnovo del contratto? Quando sarà il momento ...

Donnarumma : 'Ho sofferto prima del Rinnovo - dopo gol di Icardi non riuscivo a dormire. Su Higuain e Balotelli...' : Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, è stato intervistato da Rai Sport e ha parlato sia di Nazionale che del club rossonero: SULLA TITOLARITA' IN NAZIONALE - 'Sono contento, ringrazio il mister per la fiducia, e sono molto orgoglioso di rappresentare questa ...

Inter - il Real Madrid tenta Icardi : ora si spinge per il Rinnovo : Importanti aggiornamenti arrivano dall’ambiente neroazzurro. L’Inter starebbe spingendo per il rinnovo di Mauro Icardi. Le voci insistenti dalla Spagna, di un concreto Interessamento del Real Madrid per il giocatore, hanno convinto la dirigenza neroazzurra ad accellerare i tempi per non rischiare di perdere il fuoriclasse argentino. Sul quotidiano QS si parla di un’offerta monstre di […] L'articolo Inter, il Real Madrid ...

Inter – Rinnovo Icardi - parla l’ad Antonello : “non c’è fretta - ma c’è serenità” : Mauro Antonello e il Rinnovo di Mauro Icardi: le parole dell’ad dell’Inter sul contratto del calciatore argentino “Il Rinnovo del contratto di Icardi? Con Mauro c’è un contratto ancora con una scadenza molto lunga, ci stiamo parlando, non c’è fretta, il clima è molto sereno e cordiale. Ora abbiamo questi appuntamenti molto importanti da affrontare, Mauro è molto concentrato su queste sfide, l’aspetto ...

Icardi : “Potevo andare - ma ho scelto l’Inter e ora Rinnovo” : “Le prossime 3 gare sono difficili ma possiamo giocarcela e fare grandi prestazioni. Non so dire se ci dirà dove arriveremo, ma se vinceremo potremo andare avanti nel migliore dei modi”, è quanto ha affermato ai microfoni di Sky Sport l’attaccante e Capitano dell’Inter, Mauro Icardi, in vista del derby di domenica sera, la prima di […] L'articolo Icardi: “Potevo andare, ma ho scelto l’Inter e ora ...