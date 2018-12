Poste Italiane premia l’utilizzo dell’app Postepay con 500 voucher Volagratis al mese

Poste Italiane : in tutta la Sicilia TORNA LA ´POSTA DI BABBO NATALE´´ : Ancora due giorni per scrivere a BABBO Natale! Tutti i bambini che scriveranno la loro letterina riceveranno una sorpresa e l'invito a scaricare un app per giocare con disegni e lettere animate Anche ...

Prestiti Personali Dicembre 2018 : le offerte Agos - Compass - Findomestic - Poste Italiane e Unicredit : Chiedere un prestito per effettuare degli acquisti o per altre necessità è diventata una prassi sempre più consolidata specialmente ai nostri tempi, minati da una profonda crisi economica. I Prestiti Personali rappresentano così un modo per ottenere liquidità nell’immediato. All’interno del vasto mondo dei Prestiti Personali cerchiamo di capire quali sono le offerte di Agos, Compass, Findomestic, Poste Italiane e Unicredit per il mese di ...

Nuovi rischi di sicurezza a causa di un finto SMS di Poste Italiane : Un nuovo tentativo di truffa mette potenzialmente a rischio i possessori di carte prepagate di Poste Italiane, vittime di falsi SMS legati alle loro carte. L'articolo Nuovi rischi di sicurezza a causa di un finto SMS di Poste Italiane proviene da TuttoAndroid.

Amazon consegnerà gli ordini in proprio. Ma l’accordo firmato con Poste Italiane è un autogol : È partita la sfida (impari) di Amazon a Poste italiane per la consegna dei pacchi. Il colosso dell’e-commerce ha ottenuto in questi giorni l’autorizzazione del ministero dello Sviluppo economico a entrare nel mercato degli operatori postali dall’ingresso principale e potrà così suonare direttamente a casa nostra, senza affidarsi ad altri corrieri, per consegnare gli ordini ricevuti tramite Internet. Amazon viene cosi “regolarizzata”, visto che ...

Reddito cittadinanza - Di Maio : Poste Italiane stamperà le tessere - nessun 'giallo' : ... smentisce l'esistenza di un 'caso' intorno alle tessere per il Reddito di cittadinanza sulle quali la sottosegretaria all'Economia Laura Castelli, durante un'intervista con Lilli Gruber, non aveva ...

Di Maio : «Nessun giallo sulle tessere del reddito - le stamperà Poste Italiane» : Il vicepremier M5S ha annunciato il via alle «Carte di cittadinanza» per avere il sussidio. Ma al ministero non c’è traccia. La sottosegretaria Castelli in tv non risponde

Amazon diventa operatore postale : con la licenza compete con Poste Italiane : La sanzione dell'Agcom Lo scorso 2 agosto l'e-commerce di Jeff Bezos , infatti, ha ricevuto la multa dell'Autorità per le telecomunicazioni, che ha competenza anche in materia postale, perché ...

Poste Italiane incontra i Sindaci d’Italia : Aperta una nuova fase di dialogo e confronto con i piccoli Comuni: l’AD Matteo Del Fante ha presentato a oltre

"Buy" per Poste Italiane : Chiusura del 26 novembre Grande giornata per la più grande infrastruttura di servizi in Italia , tra i componenti del FTSE MIB , che mette a segno un rialzo del 3,89%. Operatività odierna: Il quadro ...

Accordo Regione Lazio - Anci e Poste Italiane per servizi nei piccoli comuni : ''I piccoli comuni rappresentano il futuro dell'Italia - ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti- Territori ricchi di fascino e di attrattive che il mondo ci invidia, ma ...

Eni - Poste Italiane - Enav e non solo. Che cosa combina il governo con le fantastiche privatizzazioni? : Ecco i fini del governo sulle partecipazioni statali come Eni, Enav, Poste Italiane e Leonardo , ex Finmeccanica, e gli effetti non solo positivi. L'analisi dell'editorialista Angelo De Mattia ...

Poste Italiane : VOLA L'E-COMMERCE IN PROVINCIA DI TRAPANI - CONSEGNATI OLTRE 270MILA PACCHI NEI PRIMI 9 MESI DEL 2018 : Lo shopping online è sempre più diffuso tra i cittadini di TRAPANI grazie anche alla qualità e alla flessibilità del servizio offerto da POSTE ITALIANE Palermo, 16 novembre 2018 – VOLA L'E-COMMERCE in ...