Incendio a Reggio Emilia | due morti e feriti | tra cui due bambini

Incendio in palazzo a Reggio Emilia : 2 morti e feriti : Un Incendio si è sviluppato in uno scantinato di un edificio a Reggio Emilia: il rogo è divampato in una palazzina di 4 piani in Via Turri, nei pressi della stazione ferroviaria. Due persone sono morte, e vi sarebbero almeno una quarantina di intossicati, tra cui una donna e tre minori che sono ricoverati in codice rosso. I vigili del fuoco sono sul posto. L'articolo Incendio in palazzo a Reggio Emilia: 2 morti e feriti sembra essere il primo su ...

Maxi Incendio distrugge capannone di indumenti sportivi a Reggio Emilia : “Danni ingenti” : Un Maxi incendio è scoppiato la notte scorsa, per cause ancora in via di accertamento, in un capannone contenente indumenti sportivi sulla strada Statale 467, che collega Scandiano a Casalgrande, in provincia di Reggio Emilia. Otto squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per ore per spegnere le fiamme e impedire che si propagassero alle aziende limitrofe, tra cui un'acetaia.Continua a leggere

Reggio Calabria - Incendio nella tendopoli di San Ferdinando : morto carbonizzato un migrante : Un migrante originario del Gambia è morto carbonizzato mentre dormiva in una baracca della tendopoli di San Ferdinando, nella piana di Gioia Tauro, a causa di un incendio forse originato da un fuoco acceso in una delle abitazioni di fortuna per riscaldarsi dal freddo. nella zona, che accoglie centinaia di extracomunitari, episodi simili si sono già avuti nel 2017 e nel 2018.Continua a leggere