Chi è Giorgio Capitta | il figlio di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini a ”Scherzi a parte”. Ma gli ocChi sono puntati sul figlio Giorgio Testi : “La notte vola” rivisitata in versione trap. “Scherzi a parte” ha messo le mani sul celebre brano del 1989 per organizzare una candid proprio ai danni di Lorella Cuccarini. Così, con l’aiuto del produttore discografico Roofio e del famoso rapper Shade, la produzione del programma ha lavorato su una nuova versione della canzone, con una serie di rime molto provocanti che ovviamente hanno fatto parecchio irritare la ...

Incidente mortale in A4 a Bicinicco : Chiuso il tratto tra San Giorgio di Nogaro e Latisana : Incidente mortale, poco prima delle 15.30, sulla A23 , direzione A4/A23, nodo di Palmanova, in località Bicinicco . A scontrarsi un furgone e un autoarticolato. Nel tamponamento il primo mezzo è ...

Giorgio De Chirico - a 40 anni dalla morte la sua metafisica ci stupisce ancora : Quarant’anni fa, in un’Italia ancora sconvolta dal caso Moro, moriva Giorgio De Chirico. Basterebbe questa banale notazione di sincronia per far capire che la sua lunghissima vita (era nato esattamente 90 anni prima, nel 1888) ne aveva fatto un sopravvissuto: un revenant, quasi. Un fantasma. Qualcuno che torna dal passato come le figure inquietanti dei suoi quadri. Amedeo Modigliani, per dire, aveva solo quattro anni più di ...

Credem : Piergiorgio Grossi nominato Chief innovation officer : Grossi vanta una ventennale esperienza nel mondo dell'innovazione digitale sviluppata in vere eccellenze Italiane come il team di F1 di Ferrari o Ducati. Aziende dove la capacità di trasformasi ...

40 anni fa muore Giorgio de Chirico : l’artista che con la metafisica ha raccontato l’uomo moderno : Uomini esuli, vagabondi, immersi in atmosfere irreali e bizzarre, circondati da oggetti curiosi e apparentemente fuori posto: questi sono solo alcuni dei modi in cui si potrebbero descrivere i protagonisti delle opere di Giorgio de Chirico. Il celebre artista moriva il 20 novembre di quarant'anni fa: ecco alcune opere per ricordarlo.Continua a leggere

Che tempo che fa 2018/ Ospiti e diretta : Giorgio Chiellini - il 'regalo' di Luciana Littizzetto - 18 Novembre - - IlSussidiario.net : Che tempo che fa, diretta e Ospiti 18 Novembre: Leonardo Pieraccioni, Pippo Baudo, Giorgia, Roberto Mancini e Giorgio Chiellini.

Che Tempo Che Fa - puntata del 18 novembre 2018 : Roberto Mancini e Giorgio Chiellini : [live_placement] La stagione di Che Tempo Che Fa prosegue questa sera, domenica 18 novembre, con nuovi ospiti per Fabio Fazio e seguiremo la puntata live dalle 20.35 su TvBlog.prosegui la letturaChe Tempo Che Fa, puntata del 18 novembre 2018: Roberto Mancini e Giorgio Chiellini pubblicato su TVBlog.it 18 novembre 2018 20:00.

Foto in spogliatoio con Cristiano Ronaldo. E dietro spunta Giorgio Chiellini tutto nudo : Fai la Foto col tuo idolo, finisce sui social ma c'è Chiellini che te la 'rovina'. Raoul Bellanova , giocatore del Milan, dopo la fine della partita con la Juve, persa 2 a 0 con errore dal dischetto ...

San Giorgio di Piano - fuggono dai carabinieri e si sChiantano col Suv : morti due giovani di 18 e 19 anni : Due ragazzi di 18 e 19 anni sono morti in un incidente stradale intorno alle 4.30 nel Bolognese, finendo contro un palo con un Suv. Secondo una prima ricostruzione il mezzo avrebbe invertito la...

Giorgio VacChiano : "Agire dopo le tragedie ci costa 10 volte tanto - l'unica arma contro il maltempo è la prevenzione" : "Più che protezione civile si dovrebbe cominciare a parlare di prevenzione civile" dice Giorgio Vacchiano. Il ricercatore, laureato in scienze forestali e secondo la rivista Nature uno degli 11 emergenti migliori al mondo, parla ad Huffpost dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sull'Italia. "Era preventivabile - dice il 38ennne torinese - e la colpa è di tutti". Prevenire è meglio che curare, certo, ma è ...

Alda D'Eusanio : «Volevo morire» - la drammatica confessione. Salvata da Giorgio : ecco Chi è : Alda D'Eusanio è stata ospite di Caterina Balivo nella puntata del 15 ottobre di Vieni da me e oltre a raccontare cosa fa oggi, ha ripercorso alcuni dei momenti più drammatici della sua vita legati ...

Accadde oggi - 16 ottobre 1983 - l’addio al calcio di Giorgio Chinaglia : Giorgio Chinaglia è stato un dirigente sportivo e calciatore italiano, di ruolo attaccante. Soprannominato Long John, ha vinto lo scudetto del 1973-1974 con la Lazio. Arriva così il primo trasferimento in Italia tra le file della Massese, in Serie C, e successivamente all’Internapoli, sempre in C, per passare poi alla Lazio nell’annata 1969-1970. Nella stagione 1971-1972 vince la classifica cannonieri della serie cadetta e ...

Ilaria CucChi a Domenica In e Giorgio Manetti a Domenica Live - interviste a confronto : Quattro poltrone, separate a coppie di due da qualche tasto di telecomando: questo l'antipasto proposto oggi dai due contenitori Domenicali della televisione italiana, la Domenica In di Mara Venier su Rai 1 e la Domenica Live di Barbara d'Urso su Canale 5, che hanno affidato il luogo tradizionalmente occupato nelle loro scalette dal talk show corale all'intervista singola.Non è la prima volta in questa stagione che le due conduttrici ...

Regionali Piemonte - Chi è il candidato presidente del M5s Giorgio Bertola : il militante che lavorava nello staff : Il termine “Chiappendino” provoca in lui un sorriso: “Non si può confondere l’intesa istituzionale di due persone che lavorano per il bene dei cittadini: Chiara Appendino e Sergio Chiamparino sono diversi”. In futuro, forse, potrebbe esserci lui al posto dell’esponente Pd alla guida del Piemonte e l’intesa con la sindaca di Torino potrebbe essere migliore, nonostante qualcuno insinui una mancanza di sintonia: “Non si può considerare l’assenza di ...