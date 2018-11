Juventus-Real Madrid | le prime pagine dei giornali dopo la notizia shock della positività ...

Sergio Ramos - positivo all'antidoping dopo Real Madrid Juventus/ "Prese un farmaco proibito - ma Uefa archiviò" - IlSussidiario.net : Sergio Ramos, positivo all'antidoping dopo Real Madrid Juventus. "Prese un farmaco proibito, ma Uefa archiviò". Ultime notizie

Asensio - mal di pancia Real : idea Juventus : TORINO - Trattasi di dolorino di pancia, nulla di più. Ma siccome la pancia è quella di Marco Asensio , attaccante di 22 anni, i bruciori vengono tenuti sotto attento controllo da chi riesce a ...

Conte : “Vi racconto il “no” al Real Madrid. Juventus? Che lavoro di Allegri!” : Antonio Conte, ex tecnico di Chelsea e Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro della Nazionale a Coverciano. L’allenatore ha voluto innanzitutto chiarire il suo no al Real Madrid di Florentino Perez reduce dall’esonero di Lopetegui: “Il problema oggi è che per un allenatore del mio livello è meglio aspettare giugno e […] L'articolo Conte: “Vi racconto il “no” al Real Madrid. Juventus? ...

Milan - Juventus 0-2 : cronaca diretta live - risultato in tempo reale : Le formazioni ufficiali del match La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] Milan-Juventus 0-2 IN diretta 81' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Juventus! RONALDO! 79' Douglas Costa in campo al ...

LIVE Milan-Juventus calcio - Serie A in DIRETTA : il posticipo in tempo reale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milan-Juventus, incontro valevole per la dodicesima giornata della Serie A 2018-2019. Il posticipo andrà in scena allo stadio “San Siro” di Milano e vedrà di fronte due compagini molto attrezzate di alta classifica che proveranno a riscattare due risultati (parzialmente) negativi raccolti nelle Coppe Europee negli ultimi giorni. Il Milan di Gennaro Gattuso è reduce da un periodo abbastanza ...

Champions League - i risultati di oggi (7 novembre). City e Real a valanga - perde la Juventus - ok Bayern e Roma : Serata a due facce per le squadre italiane impegnate nella Champions League. La Roma ha sconfitto il CSKA Mosca a domicilio grazie alle reti di Manolas e Pellegrini, i giallorossi ora sono davvero a un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale e si trovano a pari punti col Real Madrid che si è sbarazzato del Viktoria Plzen con un roboante 5-0 (doppietta di Benzema, gol di Casemiro e Bale nel primo tempo poi la manita firmata da Kroos). In ...

LIVE Pagelle Juventus-Manchester United - Champions League in DIRETTA : i voti in tempo reale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Juventus-Manchester United, match valido per la quarta giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. Allo Stadium andrà in scena una sfida di cartello, l’incontro di lusso di questo mercoledì sera che si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante tra due grandi corazzate che si daranno battaglia per la vittoria a due settimane di distanza dalla partita ...

Juventus - Cagliari 3-1 : cronaca diretta live - risultato in tempo reale : I bianconeri soffrono più del dovuto dopo una partenza lampo i sardi ben messi in campo e in partita fino al gol di Cuadrado a tre minuti dalla fine Le formazioni ufficiali Il tabellino La cronaca ...

