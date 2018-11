Calcio | l’Italia crea e vince | possesso palla da big | ma il gol è una sofferenza Sensi

Calcio - l’Italia torna a vincere in amichevole contro gli USA in una Genk piena di tifosi italiani. Decide Politano al 94° : seconda vittoria nel recupero in tre partite : l’Italia torna a vincere, seppur in una “semplice” partita amichevole, ma torna a vincere. Gli Stati Uniti vengono piegati per 1-0 da una rete dell’interista Matteo Politano siglata al 94° minuto: è la seconda vittoria, tra partite ufficiali e amichevoli, arrivata nel recupero del secondo tempo in tre partite per i ragazzi di Mancini. Il tutto davanti ad una Luminus Arena di Genk prevalentemente composta da tifosi italiani e (per assurdo) più ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : quando si svolge il sorteggio dei gironi? Data - programma - orari e tv. Le possibili avversarie dell’Italia : Domenica 2 dicembre 2018 (alle ore 12.00) si svolgerà il sorteggio per definire i gironi di qualificazione agli Europei 2020 di Calcio. A ospitare l’evento sarà il Convention Centre di Dublino (Irlanda) dove verrà svelata la composizione dei vari gruppi che qualificheranno 20 Nazionali alla prossima rassegna continentale (gli altri quattro pass a disposizione verranno assegnati tramite la Nations League). Di seguito il calendario completo ...

Sorteggio Europei Calcio Under21 2019 : le possibili avversarie dell’Italia e tutte le qualificate : L’appuntamento per il calcio nostrano con le Olimpiadi di Tokyo 2020 passa per gli Europei Under 21 che si disputeranno il prossimo anno e che vedono l‘Italia, in qualità di organizzatrice, essere qualificata di diritto alla fase finale. Gli azzurrini sono stati raggiunti dalle altre nove vincitrici dei gironi eliminatori ed ora attendono soltanto di conoscere i nomi delle due vincitrici degli spareggi (Austria e Portogallo ...

Finalmente l’Italia gioca al Calcio! Grazie Mancio - il risultato lascia il tempo che trova : chi ha il coraggio - critichi adesso Insigne e Verratti : Italia eliminata dalla Nations League, alla final four approderà il Portogallo, ma oggi Mancini può sorridere per quanto visto in campo La Nazionale italiana di Roberto Mancini, ha giocato questa sera contro il Portogallo di fronte ad un San Siro gremito e festante per l’arrivo degli azzurri. Il ritrovato entusiasmo nei confronti della Nazionale è già di per sé una grande notizia dopo il flop clamoroso targato Ventura. Questo però ...

Calcio - Nations League 2019 : l’Italia si qualifica alla Final Four se… Tutte le possibili combinazioni : Questa sera (ore 20.45) l’Italia affronterà il Portogallo in un incontro valido per la Nations League 2018-2019 di Calcio, la nostra Nazionale scenderà in campo a San Siro per affrontare i Campioni d’Europa e avrà l’obiettivo di centrare la vittoria per continuare a inseguire il primo posto nel girone e la qualificazione alla Final Four della neonata competizione organizzata dalla UEFA. Gli azzurri saranno impegnati alla Scala ...

Calcio - Sorteggio Europei Under21 2019 : date - programma - orario e tv. Le possibili avversarie dell’Italia : Si avvicina il giorno del Sorteggio della fase finale degli Europei Under21 di Calcio che avranno il nostro Paese per protagonista, ospitando questa edizione della rassegna continentale. L’appuntamento è alle ore 18.00 a Bolognia il 23 novembre. Una fase finale che vedrà 12 squadre partecipanti: l’Italia (Paese ospitante), le nove vincitrici dei gironi di qualificazione e le due vincitrici degli spareggi. L’ELENCO DELLE SQUADRE ...

Dall’assenza degli Azzurri ai Mondiali alla gestione dei giovani talenti : “Vivaio Italia” - il docufilm sui retroscena del Calcio all’italiana : talenti italiani relegati in panchina, il docufilm che racconta i retroscena del ”Vivaio Italia” selezionato dalla call ”games” di Infinity Lo sport come motore del cambiamento. Questo il fil rouge che accomuna i tre progetti selezionati nell’ambito della call “Games”, lanciata da Infinity, il servizio di video streaming on demand, sulla piattaforma Produzioni dal Basso. Tra i progetti premiati ...

Calcio - Nations League 2019 : l’Italia si qualifica alla Final Four se…Tutte le possibili combinazioni. Obbligatorio battere il Portogallo : Sabato 17 novembre (ore 20.45) si giocherà Italia-Portogallo, match valido per la Nations League 2018-2019 di Calcio. Allo Stadio San Siro di Milano si tornerà in campo a poco più di un anno di distanza dal tragico giorno che segnò la nostra mancata qualificazione ai Mondiali, questa volta bisognerà dunque scacciare lo spettro della Svezia e andare a caccia di un risultato di assoluto prestigio per potersi rilanciare e iniziare a vedere la luce ...

Sorteggio Qualificazioni Europei Calcio 2020 : quando si svolge? Data - programma e orario. Le fasce e le possibili avversarie dell’Italia : Il Sorteggio per definire i gironi di qualificazione agli Europei 2020 di calcio si effettuerà domenica 2 dicembre 2018 (ore 12.00) presso il Convention Centre di Dublino (Irlanda). Appuntamento dunque all’ora di pranzo di un giorno festivo per conoscere la composizione dei vari gruppi che qualificheranno 20 Nazionali alla prossima rassegna continentale (gli altri quattro pass verranno assegnati tramite la Nations League). Al Sorteggio ...

Calcio femminile : l’Italia cresce ma la Germania è distante. A 7 mesi dai Mondiali 2019 c’è tanto da lavorare! : Non c’era da stupirci. L’amichevole tra Germania e Italia di Calcio femminile, che si è tenuta sabato scorso a Osnabrück (Germania), rappresentava un banco di prova importante per la Nazionale italiana di Milena Bertolini. Il pesante 5-2 subito in terra tedesca, a prima vista, sembrerebbe una bocciatura ma non è il caso di essere così categorici. Sì perché la formazione tricolore per un tempo ha saputo tenere a bada una formazione di ...

Calcio - Nations League 2019 : l’Italia si qualifica alla Final Four se…Tutte le possibili combinazioni : L’Italia può sperare nella qualificazione alla Final Four della Nations League 2019 di Calcio. La nostra Nazionale, salita a quattro punti in classifica dopo il successo in Polonia, può ancora vincere il proprio girone e dunque accedere agli atti conclusivi della neonata manifestazione organizzata dalla UEFA. Si deciderà tutto sabato 17 novembre quando affronteremo il Portogallo a Milano. I Campioni d’Europa guidano il girone a ...

Calcio - due amichevoli per l’Italia Under 21 : i convocati di Di Biagio per le sfide a Inghilterra e Germania : Gigi Di Biagio, CT della Nazionale Italiana Under 21, ha diramato le convocazioni in vista delle amichevoli che gli azzurrini giocheranno contro Inghilterra (giovedì 15 novembre, ore 18.30 a Ferrara) e Germania (lunedì 19 novembre, ore 18.30 a Reggio Emilia). Gli azzurri se la dovranno vedere con dei fortissimi pari età che si sono già qualificati agli Europei di categoria in programma il prossimo anno proprio nel nostro Paese: l’Italia ...

Calcio - i convocati dell’Italia per le sfide a Portogallo e Stati Uniti. 3 novità per Mancini - assente Belotti : Sono 27 i convocati dal ct Roberto Mancini per le prossime sfide della Nazionale italiana di Calcio. Sabato 17 novembre gli azzurri affronteranno a San Siro il Portogallo nell’ultima sfida del girone di Nations League 2019: in caso di successo, la compagine tricolore manterrebbe viva la fiammella della qualificazione alla Final Four, anche se dovrebbe attendere l’esito della successiva partita tra i lusitani e la Polonia (clicca qui ...

