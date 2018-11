9 mld reddito bastano appena per il Sud

Di Maio : "Reddito e quota 100 - le risorse ci sono" | Tria : "L'economia rallenta - manovra indispensabile" | Bankitalia : l'aumento dello spread è costato 1 - 5 mld : Il vice premier: "C'è ancora tanto da tagliare". Per il titolare dell'Economia: "Le misure che il governo ha messo a punto rappresentano un percorso che aiuterà il Paese a crescere".

Svimez : 63% reddito di cittadinanza al Sud ma servono 15 mld : Roma, 8 nov., askanews, - Il 63% del reddito di cittadinanza andrà al Mezzogiorno ma per assicurare il raggiungimento della soglia di 780 euro servirebbero 15 miliardi di euro. E' quanto stima Svimez ...

Via libera del governo alla manovra da 37 mld di euro : accordo Lega e M5s su quota 100 - reddito e pace fiscale : Partirà anche il taglio alle pensioni d'oro che non era gradito al Carroccio. Nei primi tre mesi del 2019 il reddito di cittadinanza. Ora si passa all'esame dell'Unione europea -

Il Def alle Camere - 16 mld di euro per reddito di cittadinanza e riforma delle pensioni. Tria : 'Con l'Ue dialogheremo' : Impegni complessivi per 21miliardi e 500 milioni euro. 'Una manovra coraggiosa che assicurerà la stabilità del sistema' ha assicurato il ministro dell'Economia nella lettera inviata a Bruxelles -

P. Chigi : nella nota Def 7 mld per la Fornero - nove per reddito e pensioni di cittadinanza : "Le risorse per altre misure, centri per impiego, flat tax, assunzioni straordinarie per le forze dell'ordine, truffati per le banche - si legge in una nota di Palazzo Chigi - sono previste in altri capitoli di spesa". Il voto alle Camere probabilmente già la prossima settimana.

Salvini : 8 i mld a reddito cittadinanza : 9.08 "Se la matematica non è un'opinione, se ci sono 7-8 miliardi per la Fornero, ce ne sono 8 per il reddito".Così il ministro dell'Interno,Salvini,a cui è stato chiesto a Radio Anch'io ci sono 10 mld in manovra per il reddito di cittadinanza. Salvini ha infatti affermato che per le due misure principali della manovra, reddito di cittadinanza (cavallo di battaglia del M5S) e abolizione Fornero (cavallo di battaglia della Lega) la cifra ...