Otto arresti per corruzione e concussione

Appalti pubblici - operazione dei Carabinieri : 4 arresti Aosta - Una sessantina di militari è impegnata nell'esecuzione di Otto misure ... : Una sessantina di Carabinieri della Compagnia di Saint-Vincent/Châtillon sono impegnati, in queste ore, nell'esecuzione di quattro arresti , di cui uno in carcere e tre ai "domiciliari", e di altre ...

Corruzione in appalti - Otto arresti : ANSA, - AOSTA, 20 NOV - I carabinieri di Saint Vincent-Chatillon stanno eseguendo otto misure cautelari per Corruzione , concussione, abuso d'ufficio, turbata libertà del procedimento di scelta del ...

'Ndrangheta - 24 arresti a Catanzaro. C'è anche l'ex s Otto segretario Galati : Blitz della Guardia di finanza a Catanzaro, con 24 ordinanze di custodia cautelare - 12 in carcere e altrettante ai domiciliari - e il sequestro di beni per un valore di dieci milioni. Nel mirino dell'...

'Ndrangheta : Otto arresti a Milano per omicidi membri clan : Milano , 30 ott. (AdnKronos) - I carabinieri del Ros e del comando provinciale di Milano stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla Corte di assise di appello di Milano , nei confronti di otto persone, accusate degli omicidi di Carmelo Novella, Antonio Tedesco e Rocco

La Vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 26 Otto bre : gli arresti di Bari e il gossip : Francesca Fialdini e Tiberio Timperi tornano con l'ultima puntata della settimana de La Vita in diretta tra gli arresti delle maestre in provincia di Bari e Tale e Quale Show 2018(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 14:19:00 GMT)

Colpo alla 'ndrangheta : 14 arresti nel Vares Otto : Roma, 15 ott., askanews, - È in corso dalle prime ore di questa mattina un'operazione della compagnia dei carabinieri di Busto Arsizio che sta eseguendo 15 misure cautelari per estorsione e spaccio di ...

'Ndrangheta - estorsione e spaccio : 14 arresti nel Vares Otto : Roma, 15 ott., askanews, - È in corso dalle prime ore di questa mattina un'operazione della Compagnia dei Carabinieri di Busto Arsizio che sta eseguendo 15 misure cautelari per estorsione e spaccio di ...

Jan Kuciak - Otto arresti per l’omicidio del giornalista/ Ultime notizie Slovacchia - fermato un ex poliziotto : Jan Kuciak, otto arresti per l’omicidio del giornalista. Ultime notizie Slovacchia, fermato un ex poliziotto: il premier, "punire colpevoli mia priorità"(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 15:20:00 GMT)