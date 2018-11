Sci alpino | le azzurre dello slalom arrivate a Killington | i velocisti in pista a Lake

Sci alpino - Coppa del Mondo Ruka 2018 : i convocati dell’Italia. Federico Pellegrino guida la spedizione azzurra : Dal 24 al 25 novembre la Coppa del Mondo di sci di fondo torna nuovamente protagonista. Sulle nevi di Ruka, in Finlandia, la disciplina di fatica, sacrificio e volontà sarà nuovamente protagonista nei weekend invernali e il programma prevede una prova sprint in tecnica classica maschile/femminile, nella prima giornata, seguita il giorno successivo da una 10 km femminile sempre con la medesima tecnica e da una 15 km maschile in classico. Saranno ...

Sci alpino - scatta la Coppa Europa a Levi : dieci gli atleti italiani in gara nei primi due slalom della stagione : Partono per Levi altri sei atleti della squadra maschile di Coppa Europa, in Finlandia ci saranno i primi due slalom Saranno dieci gli sciatori italiani del gruppo maschile di Coppa Europa che parteciperanno alla trasferta di Levi, dove giovedì 29 novembre e venerdì 30 sono previsti i primi due slalom della competizione. Alcuni atleti si trovano già in Finlandia per aver partecipato allo slalom di Coppa del mondo e resteranno per il nuovo ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Killington 2018 : programma - orari e tv. Si gareggia nella serata italiana : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018 sbarca negli Stati Uniti, a Killington, nel Vermont, per la terza tappa stagionale. Sulle piste nord-americane (nella zona più a Est degli States) le sciatrici saranno impegnate in altre due prove tecniche, prima del trasferimento a Lake Louise per le prime prove veloci di questa annata. Sulla pista Superstar di Killington le atlete saranno impegnate nello slalom gigante nella giornata di sabato ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Lake Louise 2018 : programma - orari e tv. Si gareggia nella serata italiana : Dopo il weekend a Levi, la Coppa del Mondo maschile di sci alpino fa tappa a Lake Louise e per la prima volta in questa stagione sarà protagonista la velocità. Infatti sono in programma una discesa libera ed un supergigante. Grande attesa per i velocisti azzurri, che puntano a centrare il primo podio italiano al maschile. Dominik Paris Christof Innerhofer e Peter Fill formano un terzetto da podio, ma dovranno vedersela con tanti avversari: lo ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : lo slalom azzurro conferma a Levi tutti i suoi problemi : Il weekend appena trascorso di Levi ha confermato un grande problema dello sci italiano: lo slalom. Una disciplina in cui l’Italia fatica davvero ad essere competitiva e le due gare sul tracciato finlandese hanno solo evidenziato ulteriormente tutto quello che non funziona sia con le donne che con gli uomini. Il miglior piazzamento è stato il diciassettesimo posto di Stefano Gross ed in entrambe le gare sono stati solo due i rappresentanti ...

Sci alpino - Coppa del Mondo : le gare del fine settimana a Lake Louise e Killington. Programma - orari e tv : Il Circo bianco saluta l’Europa e, dopo le prime gare disputate a Soelden e Levi, sbarca in Nord America per il primo weekend di gare tra Canada e Stati Uniti. Gli uomini saranno impegnati a Lake Louise (Alberta) per l’esordio nelle prove veloci (discesa libera e Supergigante) mentre le donne saranno di scena a Killington (Vermont) per uno slalom gigante e uno speciale. Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti per gli atleti, che ...

Sci alpino - Coppa del Mondo : i convocati dell’Italia per il gigante di Beaver Creek - sette azzurri negli USA : Sono state diramate le convocazioni per il gigante di Beaver Creek, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino che si disputerà domenica 2 dicembre nella località statunitense. Si tratta della prima prova stagionale in questa specialità data la cancellazione della gara di Soelden a causa delle avverse condizioni meteo. L’Italia sarà presente all’appuntamento con sette azzurri. Si punterà soprattutto su Manfred Moelgg ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : le pagelle dello slalom maschile di Levi. Il solito fenomenale Hirscher - l’Italia sprofonda : Le pagelle dello slalom maschile di Levi, prima gara dell’anno per gli uomini nella Coppa del Mondo di sci alpino. Marcel Hirscher 9: cinquantanovesima vittoria in carriera in Coppa del Mondo, la numero ventotto in slalom. Incomincia la sua stagione con un successo e lo fa battendo nello scontro diretto Henrik Kristoffersen. Due manche quasi perfette e che dimostrano ancora una volta che l’uomo da battere è sempre lui. Henrik ...

Classifica Coppa del Mondo maschile Sci alpino : Hirscher vince la prima gara ed è subito in testa : E’ cominciata oggi la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Nel primo evento dell’anno, lo slalom maschile di Levi, la vittoria è andata a Marcel Hirscher. L’austriaco ha confermato subito i pronostici della vigilia ed ha movimentato immediatamente il duello a distanza con Henrik Kristoffersen, secondo a soli 9 centesimi. Lontani purtroppo gli azzurri. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo 1 Marcel Hirscher (AUT) 100 ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Levi 2018 : Marcel Hirscher beffa Kristoffersen di 9 centesimi. La dittatura continua : Anno nuovo, solito padrone. Marcel Hirscher non è sazio. Il fuoriclasse dello sci alpino contemporaneo, dittatore assoluto della Coppa del Mondo da sette stagioni, inizia la stagione con una vittoria risicata nello slalom di Levi (Finlandia) davanti all’eterno rivale Henrik Kristoffersen, beffato per appena 9 centesimi. Il detentore della sfera di cristallo aveva terminato la prima manche con soli 0.07 di margine sullo scandinavo. Nella ...

LIVE Sci alpino - Slalom Levi 2018 in DIRETTA : seconda manche in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche dello Slalom maschile di Levi, gara valevole per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Questo è anche l’esordio assoluto degli uomini del Circo Bianco, vista la cancellazione del gigante di Soelden, dunque conosceremo anche il primo vincitore della stagione. Doveva essere la grande sfida tra Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen ed i due grandi rivali non hanno ...

Sci alpino - Slalom Levi 2018 : Marcel Hirscher detta legge nella prima manche - ma Kristoffersen e Noel sono vicini. Male Gross e Moelgg : Era il duello più atteso e la prima manche dello Slalom maschile di Levi non ha assolutamente deluso le aspettative. Al comando c’è Marcel Hirscher, ma Henrik Kristoffersen gli è subito dietro ad appena sette centesimi di ritardo. Una manche praticamente in fotocopia per i due grandi rivali, con il norvegese che ha commesso qualche piccola sbavatura sul muro e con l’austriaco che ha interpretato al meglio gli ultimi metri della parte ...

LIVE Sci alpino - Slalom Levi 2018 in DIRETTA : l’Italia ci prova con Moelgg e Gross - Hirscher favorito : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom maschile di Levi, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Sulla neve finlandese inizia la stagione anche per gli uomini che non avevano potuto gareggiare a Soelden in gigante: oggi tutto sembra pronto per incominciare a fare sul serio, si riparte tra i pali stretti e lo spettacolo è assicurato. Marcel Hirscher è naturalmente il grande favorito della vigilia, il fenomeno ...

Sci alpino - Slalom Levi 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv (domenica 18 novembre). I pettorali di partenza : La cancellazione del gigante di Soelden ha portato la Coppa del Mondo maschile di sci alpino ad aprire i battenti a Levi, dove è in programma domenica uno Slalom. Saranno dunque i rapid gates ad aprire la stagione e ci sarà subito il duello a distanza tra Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen. I due sono i grandi favoriti per la vittoria finale e sul tracciato finlandese comincerà una sfida che continuerà lungo tutta la stagione. ...