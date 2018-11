Napoli | De Laurentiis | “Fatturato Juve? Io avrei vinto 10 scudetti”

De Laurentiis : 'Napoli - compro ma non dico chi' : Siamo la diciannovesima squadra al mondo, non abbiamo debiti con le banche, siamo un modello virtuoso ', ha proseguito De Laurentiis. ' Con il fatturato della Juventus dieci scudetti li avrei vinti ...

Sarri : 'Ho lasciato il Napoli a 91 punti - era impossibile fare meglio. Su De Laurentiis e la Juve…' : In un'intervista rilasciata a " La Gazzetta dello Sport ", il tecnico toscano parla del proprio presente a Londra e del suo passato al Napoli , squadra che ha guidato nelle ultime tre stagioni. Così ...

Napoli - l’ex Sarri : “Ho sempre tifato per gli azzurri. De Laurentiis? Vi dico la mia…” : Sono parole d’amore quelle dette da Maurizio Sarri ai napoletani. L’ex allenatore ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Chelsea TV. Il tecnico azzurro ha parlato a lungo del suo amore: il Napoli, rispondendo ad alcune domande fattegli sul proprio passato: “Presi un Napoli che aveva chiuso il campionato con 64 punti e ho lasciato […] L'articolo Napoli, l’ex Sarri: “Ho sempre tifato per gli azzurri. ...

Sarri : 'Napoli - più di così non si poteva fare. A De Laurentiis posso solo dire...' : Ancelotti e la Gazzetta dello Sport hanno lanciato una campagna: fermiamo il calcio quando gli insulti diventano pesanti e ripetitivi. Concorda? 'Penso di essere stato il primo allenatore a ...

Milan su Diawara del Napoli - ma De Laurentiis spara : vuole 50 milioni di euro : Il Milan non vuole farsi trovare impreparato in vista del calciomercato invernale e per l'occasione sta già monitorando alcuni possibili giocatori che potrebbero aiutare a fare il salto di qualità ...

Stadio Napoli - De Magistris : “Comune e De Laurentiis vicini all’intesa sulla convenzione” : “La stretta di mano con Aurelio De Laurentiis in occasione della partita con il Paris Saint Germain è stata istituzionale e di cortesia, quella per la convenzione ancora non c’è stata. La convenzione tra Napoli e Comune ci sarà quando le parti firmeranno: a oggi le parti non hanno firmato, quindi vuol dire che la convenzione non c’è ancora“. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, nel corso della ...

Il Napoli è il meglio di Napoli. Agli avversari di De Laurentiis rispondo così : Il Napoli è la migliore espressione di efficienza di Napoli. Il Napoli, inteso come Società Sportiva Calcio, ha un solo protagonista: Aurelio De Laurentiis, presidente di una azienda rilevata da un fallimento versando alla curatela un assegno circolare di Unicredit Banca di circa 30 milioni di euro. Conosco molto bene (!!!) la firma del dirigente che firmò quegli assegni circolari ed ho le prove, contrariamente a quanto si afferma in giro, che ...

Napoli - De Laurentiis : “Ci serve il supporto dei tifosi anche in campionato” : Stasera, il suo Napoli si giocherà una buona fetta di qualificazione contro i campioni di Francia del Psg, spaventati da Insigne e compagni nell’ultima giornata di Champions. Il presidente De Laurentiis, impaziente per il big match del San Paolo, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, non mancando di spendere qualche parola d’elogio per il tecnico Ancelotti: “Sarà una notte magica, speriamo per noi. Ho sentito il ...

