Battlefield 5 pronto a espandersi già dal 4 dicembre | i dettagli

optimaitalia

: #Battlefield5 pronto a espandersi già dal 4 dicembre, i dettagli - OptiMagazine : #Battlefield5 pronto a espandersi già dal 4 dicembre, i dettagli - Massimoconte : RT @iCrewPlay: Battlefield V: sei sicuro di essere pronto alla Guerra? - iCrewPlay : Battlefield V: sei sicuro di essere pronto alla Guerra? -

(Di lunedì 19 novembre 2018) L'uscita ufficiale di5 è ormai a poco meno di ventiquattro ore di distanza, sebbene numerosissimi in tutto il mondo siano gli utenti che già hanno avuto la possibilità di approcciare all'universo ludico del nuovo capitolo della serie targata DICE. Il 20 novembre è infatti la data prescelta per l'avvento sul mercato della standard edition del gioco, mentre gli utenti Origin Premium hanno avuto l'accesso anticipato esclusivo (per dieci ore) già dallo scorso 9 novembre, mentre chi ha fatto propria una copia della Deluxe Edition del titolo è già sui campi di battaglia dal 15 novembre.Tanti contenuti attendono i giocatori di5, con tante novità che non mancheranno di palesarsi nel corso delle settimane venture. Fittissima è infatti la roadmap preparata dagli addetti ai lavori, che si sono fatti un programmino niente male per quanto concerne le relase interne al ...