Roma | spray al peperonicino per tentare di commettere uno stupro | arrestato 34enne romeno

(Di sabato 17 novembre 2018) I carabinieri della Compagnia Radiomobile di Frascati, in provincia dihannomercoledì scorso undi 34 anni, senza fissa dimora per violenza sessuale e lesioni personali. L'uomo è stato accusato di avere tentato di stuprare in compagnia di un altro complice, una ragazza adoperando unourticante per bloccarla e consumare la violenza. I militari dell'arma sono intervenuti a bloccare l'uomo quasi in flagranza di reato, intento a picchiare la madre disabile della vittima, che nel frattempo era sopraggiunta in strada per aiutare la figlia. Il complice invece è riuscito a fuggire facendo perdere le sue tracce. Il tentatoIl reato contestato a undi 34 anni senza fissa dimora è avvenuto pochi giorni fa, in via Emanuele Carnevale, una strada periferica del quartiere commerciale dellanina a. La vittima più che ventenne era scesa nella strada ...