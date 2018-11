Pd | Zingaretti | primarie siano aperte

Pd - Zingaretti : primarie aperte a tutti - cambiamo il partito. Renzi assente all'assemblea : L'Assemblea nazionale del Pd, riunita oggi all'hotel Ergie a Roma, ha determinato il proprio scioglimento, aprendo così il percorso congressuale. Lo ha annunciato il presidente Matteo...

Assemblea Pd - Zingaretti : “Tutti a primarie : siano aperte - via 2 euro per votare. Aiutatemi a cambiare questo partito” : “Farò di tutto per aprire una nuova stagione, perché una stagione politica si è conclusa, non lo ho detto io, lo hanno detto gli elettori. Non si deve tornare indietro verso formule che hanno fallito, ma non si deve nemmeno rimanere fermi”. Così Nicola Zingaretti, candidato alla segreteria Pd in vista del prossimo Congresso dem, all’Assemblea nazionale del partito in corso a Roma. “Mi auguro che le regole punteranno alla ...

Primarie Pd - secondo i sondaggi è testa a testa tra Zingaretti e Minniti : Il governatore del Lazio in leggero vantaggio sull'ex ministro che non ha ancora sciolto la riserva sulla sua candidatura...

Primarie Pd - "voto Zingaretti Ma occhio a Renzi - non è finito" : Intervista di Affaritaliani.it al filosofo Massimo Cacciari. La carriera politica di Renzi è finita? "No, affatto. E' giovane e con una grande volontà di comandare e decidere. Vedrà come finiscono le Europee e se esplode definitivamente..." Segui su affaritaliani.it

Primarie Pd - Zingaretti risponde ai sindaci di Minniti : 200 amministratori sono al suo fianco : Le tante elezioni vinte nella storia politica del presidente del Lazio. E il cambiamento per sottolineare che chi rischia di diventare il candidato di Renzi non può rappresentare una nuova stagione. ...

'Renzi ha diffuso il virus degli zombie nel Pd. Alle primarie voterei Zingaretti o Minniti' : Il celebre regista dell'horror dice la sua sulla politica italiana a 'Un giorno da pecora' su Rai Radio1

