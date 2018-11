Lega e Russia più vicine | siglato nuovo accordo tra movimenti giovanili

ilgiornale

: RT @StefanoSensale: @CarloCalenda @matteosalvinimi E finalmente dopo mesi, qualcuno, @CarloCalenda , capisce il progetto. Non avendo potuto… - AristarcoScann1 : RT @StefanoSensale: @CarloCalenda @matteosalvinimi E finalmente dopo mesi, qualcuno, @CarloCalenda , capisce il progetto. Non avendo potuto… -

(Di sabato 17 novembre 2018) Imi traUnita, il partito del presidente Vladimir Putin, sono noti. Proprio l'estate scorsa, raccontavamo del "gemellaggio" tra i due. Ma ora si aggiunge untassello. ilGiornale.it, infatti, è venuto in possesso di un memorandumtra il movimento giovanile dellae la Giovane Guardia diUnita. In esso si sottolinea la "necessità di escludere la guerra e la violenza dall"arsenale della comunità internazionale e intensificare gli sforzi per rafforzare la pace e la sicurezza in Europa e nel mondo" e si esprime la volontà di "rafforzare le relazioni di buon vicinato e d"amicizia, per espandere e approfondire la cooperazione multilaterale tra la Federazione Russa e la Repubblica Italiana". Ma come? "Puntando alla creazione di un favorevole ambiente politico e pubblico per la realizzazione dei sopraindicati obiettivi e prevenire la ...