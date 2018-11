26 stelle Michelin per 20 ristoranti altoatesini | soddisfatto Kompatscher

Guida Michelin 2019 - 3 stelle a Uliassi - sale Cannavacciuolo - delusione per Cracco : Cambia la geografia dei ristoranti che "meritano una deviazione": ci sono 29 novità a 1 stella per un totale di 318 ristoranti, mentre rimane invariato (39) il numero di ristoranti a due stelle e dieci sono quelli a tre stelle con la novità di Mauro Uliassi a Senigallia.Questo quanto emerge dalla nuova edizione della Guida Michelin Italia 2019 , presentata a Parma che annovera un totale di 367 ristoranti stellati. Arriva la prima ...

Ecco le nuove stelle Michelin 2019 : sono 10 i Tristellati : Grandissimi novità per la nuova Guida Michelin 2019. Da Parma, sede della presentazione, arriva la decima terza stella per la cucina italiana: Mauro Uliassi entra nell’elite, forse con un anno di ritardo ma a pieno merito. Il suo locale, Ristorante Uliassi Cucina di Mare a Senigallia da venti anni e ai vertici della critica. Mezza delusione per la mancanza di nuovi bistellati. Invece ben 29 le nuove stelle singole. LE nuove stelle 29 nuovi ...