Ricorrenti DS 2011 | lettera al Presidente Corte Costituzionale

(Di giovedì 15 novembre 2018) Di seguito la missiva firmata dal Comitato deial Concorso DSindirizzata aldella. LadeiDSaldellaIll.modott. Giorgio Lattanzi, è appena giunta notizia che la tanto attesa sentenza dellasulla costituzionalità o meno dei commi 87-88-89-90 della legge del 13 luglio 2015 n. 107 meglio conosciuta come “La buona scuola”, è stata rinviata sine die. La stessa ha consentito l’immissione in ruolo deial concorso DS 2004 e 2006 ed alcunidel concorso DSgrazie all’istituzione di appositi corsi di formazione di 80 ore per gli aspiranti dirigenti scolastici istituiti con Decreto Ministeriale n. 499 del 2015. La legge sopra citata aveva previsto che potessero partecipare ad un corso intensivo di formazione due categorie di ...