Giorgia canta i brani del suo cuore pop

Amici 18 - Maria De Filippi corteggia Giorgia : «Glielo chiedo ogni anno». La cantante : «Ci penserò - ma ho paura di dire di ferire coi miei "no"» : La campagna acquisti di Maria De Filippi per Amici 18 è iniziata. Nelle scorse settimane vi abbiamo svelato il parziale rinnovamento del parco docenti della scuola di canto e danza della Tiburtina, e anche per quanto riguarda i giudici i tempi sono maturi per iniziare a pensare - qualunque sia il meccanismo di quest'anno - a dei nomi che vadano ad occupare le poltrone della fase serale.Un nome finito nel mirino di Maria De Filippi è ...

Giorgia incanta il Frida’s Party for Syria : La voce di Giorgia e la presenza di tanti personaggi del mondo dello spettacolo – tra gli altri Francesco Apolloni, Paolo Bonolis, Cesare Bocci, Isabella Ferrari, Ciera Foster, Pino Insegno, Ricky Memphis, Francesco Montanari, Ilaria Spada – hanno contributo al successo del Frida’s Party for Syria, l’iniziativa di sensibilizzazione e raccolta fondi per i bambini siriani dei campi profughi Za’atari e Azraq in #Giordania, organizzata ...