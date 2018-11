M5s | Fraccaro | a casa chi non si trova bene | De Falco | io sono coerente | non dissidente

Fraccaro (M5s) vs Pd e FI : “Casalino resta al suo posto”. “Abbia dignità - si dimetta e partecipi al Grande Fratello Vip” : “Casalino dimettiti”. È il testo dei cartelli esposti dei deputati di FI alla Camera al termine, durante il Question time, della replica di Andrea Ruggieri alle affermazioni del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, sulle frasi pronunciate da Rocco Casalino, portavoce di Giuseppe Conte: “Il presidente del Consiglio ha confermato Casalino, che si è scusato e ha fornito le necessarie spiegazioni e che ...

Fraccaro ai dissidenti M5s : 'Chi non si trova bene vada a casa' : "Se qualcuno non si trova più bene nel Movimento, c'è una regola che abbiamo sempre enunciato in campagna elettorale: fa un passo indietro e va a casa, lasciando il posto a qualcun altro". Così il ...

M5s : Fraccaro - via chi non si trova bene : ANSA, - ROMA, 14 NOV - "Se qualcuno non si trova più bene nel Movimento, c'è una regola che abbiamo sempre enunciato in campagna elettorale: fa un passo indietro e va a casa, lasciando il posto a ...

Gasparri : “M5s? Una piaga d’Egitto. Di Maio - Toninelli - Bonafede - Fraccaro facciano figli e vadano a zappare” : “Roma? La Raggi è un emblema di ignoranza, incompetenza, mancanza di trasparenza. E’ una vergogna averla un minuto in più in Campidoglio. I romani dovrebbero mettersi sulla scaletta della Piazza del Campidoglio e impedire democraticamente e pacificamente l’ingresso alla Raggi. La Raggi deve andare a casa con urgenza perché è la vergogna più assoluta”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Ho scelto Cusano” (Radio Cusano Campus) dal ...

Dl Fisco - Salvini gela M5s : no nuovo Cdm |"Nessun complotto - il decreto resta così" | Ma Fraccaro : a Camere invio testo pulito : Un "Consiglio dei ministri bis" per esaminare, per la seconda volta, il testo del decreto fiscale. E' l'ipotesi che avanzano fonti di governo del M5s dopo che il vicepremier Luigi Di Maio ha denunciato una manipolazione. No della Lega. E c'è aperto anche il fronte Manovra...

Dl Fisco - Salvini gela M5s : no nuovo Cdm |"Nessun complotto - il decreto resta così" | Ma Fraccaro : a Camere invio testo pulito : Un "Consiglio dei ministri bis" per esaminare, per la seconda volta, il testo del decreto fiscale. E' l'ipotesi che avanzano fonti di governo del M5s dopo che il vicepremier Luigi Di Maio ha denunciato una manipolazione. No della Lega. E c'è aperto anche il fronte Manovra...

Dl Fisco - Salvini gela M5s : no nuovo Cdm |"Nessun complotto - il decreto resta così" | Ma Fraccaro : a Camere invio testo pulito : Un "Consiglio dei ministri bis" per esaminare, per la seconda volta, il testo del decreto fiscale. E' l'ipotesi che avanzano fonti di governo del M5s dopo che il vicepremier Luigi Di Maio ha denunciato una manipolazione. No della Lega. E c'è aperto anche il fronte Manovra...

Dl Fisco - Salvini gela M5s : no nuovo Cdm - "non ci sono né regie occulte né complotti" | Fraccaro : alle Camere invierò testo pulito : Un "Consiglio dei ministri bis" per esaminare, per la seconda volta, il testo del decreto fiscale. E' l'ipotesi che avanzano fonti di governo del M5s dopo che il vicepremier Luigi Di Maio ha denunciato una manipolazione. No della Lega. E c'è aperto anche il fronte Manovra...

M5s - Fraccaro : “Toninelli? Tutti parlano di sua gaffe ma sta lavorando bene. Madre Taverna? Regole vanno rispettate” : “Toninelli e la gaffe sul tunnel del Brennero? Io vivo in Trentino e ai trentini era chiaro che lui si riferisse al valico del Brennero. Però una gaffe capita a Tutti, non è quella a stabilire se un ministro è bravo o meno. Ci concentriamo Tutti su una gaffe e non sulla politica che c’è dietro. Toninelli si sta impegnando tantissimo e non ci sarà assolutamente nessun rimpasto di governo”. Sono le parole pronunciate a Omnibus (La7) dal ministro ...

M5s - gaffe di Riccardo Fraccaro al forum per la democrazia diretta : vede il ministro Savona e lo chiama “Tria” : Piccolo lapsus per il ministro per i rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro durante il suo intervento al Global forum on Modern Direct Democracy in Campidoglio. Il ministro, che ha anche la delega per la democrazia diretta, ha chiamato il ministro Savona presente in platea “Tria” per poi correggersi immediatamente. In particolare, parlando del debito pubblico in Italia, ha detto “vedo qui il ministro Tria… ...

M5s - Fraccaro : “Abbiamo depositato i ddl costituzionali per tagliare 345 onorevoli e introdurre il referendum propositivo” : Il 18 settembre a DiMartedì, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, aveva annunciato che il governo avrebbe presentato una proposta di legge per tagliare 345 parlamentari. Il giorno dopo è il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la Democrazia Diretta, Riccardo Fraccaro, a darne l’ufficialità: “Migliorare le istituzioni e dare più potere ai cittadini, questa è sempre stata la nostra missione politica. Ora passiamo ai ...