ilfattoquotidiano

: Israele, Lieberman si dimette dopo il cessate il fuoco con Hamas #israele - MediasetTgcom24 : Israele, Lieberman si dimette dopo il cessate il fuoco con Hamas #israele - TutteLeNotizie : Israele, si dimette il ministro della Difesa Lieberman: “Cessate il fuoco è una resa al… - erregi69 : Israele, si dimette il ministro della Difesa Lieberman: “Cessate il fuoco è una resa al terrorismo”. Ipotesi elezio… -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Il governo di Benjamin Netanyahu vacilla dopo l’ultimo colpo assestato dal falco Avigdor. Ilisraelianoha annunciato le dimissioni (che avranno valore effettivo tra 48 ore) durante una riunione con i deputati del suo partito. La notizia non potrebbe arrivare in un momento peggiore per il Primod’, impegnato sul fronte Hamas, e potrebbe far capitolare il Governo, portando alle elezioni anticipate. La naturale scadenzalegislatura, infatti, è a novembre 2019, ma secondo molti si potrebbe andare al voto già in primavera. “Quello che è successo ieri, il cessate il, è stata unaal terrorismo. Non c’è altro significato”, ha spiegatoche propende da sempre per una risposta più dura contro i terroristi. Il leader dell’Israel Beytenu, il partito ultra nazionalista alleato con la ...