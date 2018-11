Alcuni hacker si sono finti Elon Musk su Twitter per rubare bitcoin

wired

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Un gruppo diha recentemente violato i profilidi Target, multinazionale statunitense delle vendite, e quello di Google G Suite per usarli in una truffa che mirava a sottrarreai follower del profilo in questione. Utilizzando persino un finto profilo di, il patron di Tesla, i truffatori chiedevano di commentare in risposta al post principale con un semplice “ecco dove mandare i tuoi”. Il profilo fungeva quindi da esca per il link che prometteva di raddoppiare in breve la somma didepositata. In sostanza le vittime erano indotte a fidarsi del consiglio di una celebrità, affidando le criptovalute. immagine:La violazione del profilo di Target, che conta circa 2 milioni di follower, ha portato un guadagno aglidi circa 37mila dollari innel giro di poche ore. Immediatamente dopo la violazione del profilo di Target, è ...