Manovra : fonti Lega - confermati deficit/Pil e stime crescita : Restano confermate le stime di crescita e l'obiettivo di deficit/Pil per il 2019. E' quanto emerge al termine del vertice governativo convocato per trovare la quadra sulla risposta da inviare ai rilievi della commissione europea sulla Manovra.

Manovra - fonti della Lega : no a una revisione delle stime del Pil in risposta all'Ue : L'ipotesi, che sarebbe sostenuta dal ministero dell'Economia, non incontra il favore dei partiti, Lega e M5s, è quanto fanno notare le stesse fonti. Ogni decisione comunque è rimandata al consiglio ...

Manovra - Tria potrebbe tagliare previsioni Pil 2019 - fonti - : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria, potrebbe aggiustare un po' il tiro sulla crescita programmatica, rivedendo al ribasso le stime sul Pil del 2019 e avvicinandosi dunque alle posizioni dell'Ue. E' quanto riporta ...

Manovra - fonti governo : norma pensioni oro inserita in Parlamento : Roma, 31 ott., askanews, - La norma sulle pensioni d'oro sarà inserita nella legge di bilancio nel corso dei lavori in Commissione. C'è l'accordo con la Lega. È quanto si apprende da fonti di governo. ...

Manovra - fonti Mef : valutazione Ue era ampiamente prevista : E' quanto riferiscono fonti del Ministero dell'economia. Le stesse fonti precisano che il dialogo con Bruxelles comunque continua in modo aperto e costruttivo sottolineando che …

Fonti P.Chigi : Manovra confermata a Ue : Nella riunione odierna il Consiglio dei ministri ha dato mandato al ministro dell'Economia Tria di redigere un testo in risposta alla lettera consegnata nei giorni scorsi dal commissario Moscovici ...

Fonti P.Chigi : Manovra confermata a Ue : 19.27 Nella risposta del governo alla Commissione Ue sarà "di fatto confermata" la manovra nella sua stesura già approvata Lo spiegano Fonti di Palazzo Chigi. Nella riunione odierna il Consiglio dei ministri ha dato mandato al ministro dell'Economia Tria di redigere un testo in risposta alla lettera consegnata nei giorni scorsi dal commissario Moscovici Come noto, il testo, che sarà redatto di concerto con il premier Conte, sarà trasmesso ...

Ue : fonti Chigi - telefonata 'cordiale' tra Conte e Juncker su Manovra finanziaria : I due si sono inoltre accordati per affidare al ministro dell'Economia, Giovanni Tria, l'illustrazione dei Contenuti della manovra al commissario europeo per gli Affari economici e monetari, Pierre ...

Fonti Ue : Manovra non in agenda eurosummit - ma tema scottante : Bruxelles, 16 ott., askanews, - La manovra finanziaria italiana 'non è nell'agenda dell'eurosummit' di giovedí, a Bruxelles, anche perché 'ci sono delle procedure chiare' che affidano alla Commissione ...

Manovra : fonti Lega - aumento tasse solo banche e assicurazioni : Nessun aumento delle tasse, tranne che su banche e assicurazioni. È questa - si apprende da fonti della Lega - una delle misure concordate nel vertice di maggioranza in vista della legge di Bilancio.

Manovra - fonti Lega : intesa su pace fiscale - percentuali variabili : Roma, 15 ott., askanews, - intesa sulla pace fiscale fra M5S e Lega. Secondo fonti del Carroccio, sarebbe stato raggiunto l'accordo che prevede percentuali variabili. Inoltre, riferiscono, si sana il ...

Manovra - fonti : in ordine del giorno consiglio ministri sia decreto che legge Bilancio : ... Matteo Salvini e Luigi Di Maio, assieme al sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti e al ministro dell'Economia, Giovanni Tria.